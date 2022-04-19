РАЙКОВИЧ: ДРУГИЙ ФРОНТ ТРИМАЄ СТРІЙ

Очільник ОВА прозвітував про стан справ на Кіровоградщині за останню добу.

Зокрема, у своєму телеграм-каналі Андрій Райкович написав наступне:

🇺🇦Всупереч ворожим снарядам, що летять на Львів, Дніпро, Миколаїв і на схід, другий фронт тримає стрій.

🇺🇦І кожен крок важливий. Чи то чергові вагони гуманітарки з продовольством, вже не фури, а вагони! Чи то 396 тисяч гривень одноденного заробітку від колективу «Центру екстреної медичної допомоги» та 362 тисячі гривень від колективу Кропивницької міської ради – на потреби української армії. І кожна копійка, яка зараз потрапляє від бізнесу до бюджету – це ті маленькі кроки, які наближають нас до великої Перемоги.

🇺🇦І 19 новонароджених діток. 12 дівчаток і 7 хлопчаків – з Харкова, Миколаєва, Києва, Донецька, Черкас – це теж українське багатство!

🇺🇦Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!

🇺🇦Разом ми сильні! Україна переможе!