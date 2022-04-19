У КРОПИВНИЦЬКОМУ ВІДБУДЕТЬСЯ ВЕЛИКОДНІЙ БІЙ ЯЙЦЯМИ

Кав’ярня “Ваніль” у Кропивницькому запрошує на Великодній бій яйцями – у неділю, 24 квітня о 10.00 ранку.

Як все відбуватиметься? Ви реєструєтесь, заповнюєте форму, і приносите з собою три варені вкруту яйця. Власник кав’ярні Володимир Кравчук формує пари, всі стають у довгу лінію – один навпроти одного, – та одночасно стукають супротивника та супротивницю яйцем по яйцю.

Перемагає у парі та людина, чиї два яйця із трьох виявляються міцнішими. Переможець забирає яйця переможеного та проходить у наступний тур. Знову формуються пари, всі стають у лінію – один навпроти одного, – та одночасно стукають супротивника та супротивницю яйцем по яйцю. І так – доки не залишиться двоє людей з найміцнішими яйцями.

“Бій на яйцях символізує боротьбу добра зі злом. Найміцніше яйце вважається найсильнішим оберегом, який повинен зберігатися вдома. Те яйце, яке розіб’ється, несе в собі негатив і його неодмінно треба покарати – з’їсти. Ми присвячуємо цей захід нашим Збройним Силам України”, – каже власник кав’ярні “Ваніль” Володимир Кравчук.

Ті, хто вийде у фінал, мають, по-перше, велику кількість яєць, котрі отримають від тих, кого вони перемогли, а, по-друге, шанс отримати головний приз від кав’ярні “Ваніль”. Тож, реєструйтеся! Анкета тут: https://cutt.ly/JF29Gui

Кав’ярня “Ваніль” працює у місті Кропивницький за адресою: вул. Пацаєва, 11-б. Графік роботи кав’ярні – з 7.30 ранку до 20.00 вечора.