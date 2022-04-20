РАЙКОВИЧ: РОБОТИ ВИСТАЧАЄ СКРІЗЬ ТА ВСІМ

Голова ОВА Андрій Райкович прозвітував про стан справ в області за останню добу.

Зокрема, у своєму телеграм-каналі Андрій Райкович написав:

На війні ніч без тривог – рідкість. Значить є сили працювати ще активніше. Роботи вистачає для всіх і скрізь – в полі, за станком, в офісах, на дорогах.

🇺🇦Наша волонтерська команда з Великодніми подарунками від громад області вирушила до мужніх захисників України.

🇺🇦В області вже проживає понад 51,5 тисяч переселенців. Наше спільне домашнє завдання – організація житла, створення нових робочих місць, увага дітям.

🇺🇦Маємо гарне поповнення – 10 малюків. Серед них – козачата із Запоріжжя.

🇺🇦Слава нашим Збройним Силам України за те, що ми живі!

🇺🇦Разом ми сильні! Україна переможе!