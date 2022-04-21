РАЙКОВИЧ: ПРОДУКТИ – НА ВАГУ ЗОЛОТА

Голова ОВА прозвітував про стан справ на Кіровоградщині за останню добу.
Зокрема, у своєму тегеграм-каналі Андрій Райкович написав наступне:
Інформація з трудового фронту.
🇺🇦Кожен погожий час на весняному полі аграрії використовують для посіву соняшника, кукурудзи, зернобобових. Майже на 70% запланованих площ вже посадили овочі. В умовах війни і в післявоєнний час продукти – на вагу золота.
🇺🇦З головного гуманітарного хабу вже відправлено на Запоріжжя більше 80 тисяч продуктових наборів.
🇺🇦В області за добу народилося 15 діток. Серед них є малюки з Дніпра, Миколаєва, Полтавщини.
🇺🇦Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!
🇺🇦Разом ми сильні! Україна переможе!