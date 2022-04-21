РАЙКОВИЧ: ПРОДУКТИ – НА ВАГУ ЗОЛОТА

Голова ОВА прозвітував про стан справ на Кіровоградщині за останню добу.

Зокрема, у своєму тегеграм-каналі Андрій Райкович написав наступне:

Інформація з трудового фронту.

🇺🇦Кожен погожий час на весняному полі аграрії використовують для посіву соняшника, кукурудзи, зернобобових. Майже на 70% запланованих площ вже посадили овочі. В умовах війни і в післявоєнний час продукти – на вагу золота.

🇺🇦З головного гуманітарного хабу вже відправлено на Запоріжжя більше 80 тисяч продуктових наборів.

🇺🇦В області за добу народилося 15 діток. Серед них є малюки з Дніпра, Миколаєва, Полтавщини.

🇺🇦Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!

🇺🇦Разом ми сильні! Україна переможе!