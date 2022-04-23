ВЕЛИКДЕНЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ЦЕРКВІ – ЯК РЕЛІГІЙНІ ГРОМАДИ КІРОВОГРАДЩИНИ ВІДХРЕЩУЮТЬСЯ ВІД МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ

Війна вносить свої корективи у життя українців – зокрема й у святкування Великодня. Як проходитимуть богослужіння на Кіровоградщині цієї неділі, які громади оголосили про перехід до Православної церкви України і як реагують священики московського патріархату на війну росії проти українців – розповідає «Народне слово».

Великдень і комендантська година

Умови воєнного стану в Україні змінили правила святкування Великодня цьогоріч. Так, скасували вихідний день у понеділок, який зазвичай був після цього релігійного свята. Тож 25 квітня буде звичайним робочим днем. До речі, також звичайними робочими днями буде 2 і 9 травня.

Водночас голова обласної адміністрації Андрій Райкович закликав напередодні свята провести в області ярмарки, де люди змогли би придбати усе необхідне до святкового столу.

– Організуйте ярмаркову торгівлю. Це наші традиції, яким і війна не завадить, – сказав він.

Релігійне свято не скасовує і комендантську годину, яка на Кіровоградщині встановлена з 21:00 до шостої ранку. Тож всі охочіосвятити паски вночі мають залишатися вдома – до церков і храмів можна буде прийти у неділю після 6:00.

Керівники міст закликають вірян збиратися на подвір’ях, а не у будівлях церков. Це пов’язано і з безпекою у разі можливого обстрілу. Рада національної безпеки і охорони України попередила громадян, що в росії вже розповсюджують фейк про те, що нібито «Україна планує організувати обстріли церков в українських містах на Великдень». Зазвичай росіяни використовують прийом «інформаційного алібі»: кажуть про провокації, завчасно спихують провину за них на самих українців, а потім самі їх вчиняють. Навіщо було би українцям замість боронитися від загарбників обстрілювати самих себе – російські маніпулятори не пояснюють. Тому є вірогідність, що на Великдень ціллю російських диверсійно-розвідувальних груп будуть релігійні установи. Насамперед йдеться про Запорізьку, Миколаївську, Одеську, Сумську, Харківську області, проте, як то кажуть, береженого бог береже.

Крім того, пандемія ковіду наразі не зникла, а скупчення людей у закритому просторі є сприятливим середовищем для поширення вірусу.

Що не так з московським патріархатом

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким забороняється діяльність Московського патріархату на території України.

– Філіал Російської православної церкви в Україні, що продовжує прикриватись назвою «Українська Православна Церква», залишається однією з головних підвалин загарбницької ідеології Москви протягом 31 року Незалежності України.З 2014 року регулярно фіксуються випадки допомоги окупантам та російським агентам, переховування їх у церковних будівлях та монастирях. Через «церковні ЗМІ» ллється антидержавна пропаганда, – йдеться у пояснювальній записці.

Поки проєкт не ухвалений, проте точно на часі.

Представники московського патріархату не раз дискредитували себе в Україні співпрацею з російськими спецслужбами, відмовою відспівати українських захисників, які віддали своє життя за свободу і безпеку українського народу. Як від збройного нападу росії на Україну у 2014 році, так і після повномасштабного вторгнення російських загарбників 24 лютого 2022 року.

Наприклад, патріарх Кірілу своїх заявах виправдовує російське військове вторгнення, розповідає про «фашизм» в Україні а відкрито підтримує війська росії. При цьому напад росіян на українців, мародерства, вбивства, зґвалтування та інші воєнні злочини зі сторони росіян він називає «подвигом на службі батьківщини». Після чергової служби патріарх Кіріл вручив директору росгвардії генералу Віктору Золотову ікону. Службовці росгвардії, як і російська армія, беруть участь у війні проти України. Російський генерал у відповідь висловив сподівання, що «ікона принесе перемогу» росії над Україною.

Та у служінні Кремлю «прославився» не очільник московського патріархату. Наприклад, 25 березня українські прикордонники затримали на околицях Харкова трьох «священників» МП, які заявляли, що начебто везуть хліб. Хоча насправді у їхньому автомобілі знайшли російські платіжні картки. Раніше, 16 березня, у Києві отця Онуфрія з УПЦ МП викрили на переписці з російськими спецслужбами. На початку квітня на Дніпропетровщині на співпраці з країною-агресором викрили ще одного служителя УПЦ МП.

– За даними слідства, починаючи з 24 лютого 2022 року, цей священнослужитель під час молитовних богослужінь перед своєю паствою та відвідувачами підтримував позицію патріарха російської православної церкви Кирила та дії окупаційної влади рф, виправдовував військове вторгнення агресора у нашу державу, – повідомили у Офісі генерального прокурора.

І таких випадків багато. У свою чергу представники московського патріархату на Кіровоградщині присвячують цілі проповіді тому, щоб принижувати рішення релігійних громад самим обирати підпорядкування церков, ними ж побудованих. Наприклад, голова Кіровоградської єпархії митрополит Іоасаф Губень на проповіді під час Вербної неділі називав тих вірян, які відмовляються від московського патріархату та його представників, «розкольниками», а Православну церкву України – «муляжем». Загалом прокремлівський наратив щодо «братніх народів», заперечення окупації росією українських територій просувають серед вірян багато служителів МП. Крім того, кажучи про війну, вони не визнають, що це росія напала на Україну, що це росіяни вбивають українців.

Проте і серед священників МП зріє бунт.

Відхрещення від кремлівського патріарха

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній після повномасштабного вторгнення Росії заявив, що в перші ж дні оформили понад 50 переходів УПЦ МП до Православної церкви України, а ще близько 100 громад перебувають у процесі переходу.

Також священнослужителі з УПЦ МП наразі збирають підписи проти московського патріарха.Текст звернення до Собору предстоятелів древніх східних Церков з проханням засудити патріарха Московського Кіріла опублікував протоієрей УПЦ МП Андрій Пінчук на своїй фейсбук-сторінці.У проханні зазначається, що Кіріл проповідує доктрину «російського міра», яка не відповідає православному вченню, благословив війну проти України і повністю підтримує агресію російських військ проти українців.

– Незважаючи на те, що патріарх Кіріл протягом багатьох років стверджував, що вважає православних християн України своєю паствою, за яку він несе відповідальність, сьогодні він прямо благословляє фізичне знищення цієї пастви російськими військами, – йдеться у документі.

В ньому визначені і чотири основні вимоги до Предстоятелів помісних православних Церков. А саме чітко і однозначно засудити військову агресію росії, закликати путіна негайно припинити війну та звільнити усі захоплені території суверенної України,розглянути публічні заяви Кіріла щодо війни проти України та надати їм оцінку в світлі Святого Письма та Священного Передання Церкви.

– Розглянути на всеправославному рівні доктрину «русского мира», яку протягом багатьох років пропагує патріарх Кіріл, надати цій доктрині оцінку з точки зору православного вчення та у разі засудження – притягнути патріарха Кіріла до відповідальності та позбавити права обіймати патріарший престол, – вимагають священики.

Під зверненням підписалися вже 437 представників єпархій з усієї України – зокрема і з тимчасово окупованих росією територій.

Є серед підписантів й імена щонайменше п’ятьох представників УПЦ МП з Кіровоградщини. Це ієреї та протоієреї Кіровоградської єпархії Віталій Ігнатьєв, Валентин Шевчук, Андрій Олексієвець і Павло Мельник, з Олександрійської єпархії – протоієреї Микола Дзерин, Андрій Подлєсний та ієреї Олександр Іваненко, Георгій Гуртовий.

Шлях до української церкви

На Кіровоградщині вже декілька релігійних громад заявили про перехід до української церкви.

Так, релігійна громада села Бірки Кропивницького району ще у 2019 році на парафіяльних зборах прийняла рішення вийти з підпорядкування московського патріархату та приєднатись до помісної автокефальної Православної церкви України. Та місцевий служитель російської церкви не погодився з рішенням парафії, почав судитися зі своїми колишніми вірянами і відмовився залишити храмСвятителя Миколая Чудотворця. Через це православні протягом років не могли молитися у храмі, збудованому їхніми предками. Оскільки суди не стали на бік МП, місцеві віряни вирішили повернути у своє володіння захоплений російськими представниками храм. Вже на початку квітня єпископ Кропивницький і ГолованівськийМарк з пастирським візитом відвідав парафію, де разом із духовенством та вірянами звершив Божественну літургію.

Також вже цьогорічу квітні віряни в Аджамській громаді на загальних зборах (на знімках) проголосували за перехід до Православної церкви України. Загалом за перехід парафії до Церкви українського підпорядкування в громаді було зібрано близько 1250 підписів. Процес переходу і відповідні реєстраційні зміни тривають – на цьому наголосила голова Аджамської громади Тетяна Зайченко.

– Про перехід говорили ще з 2014 року, проте зараз чаша вже переповнена. Ні про який захват будівель мови не йде: перехід відбувається виключно демократично, – підкреслила вона.

Також Тетяна Зайченко нагадала, що храми будувала громада, тому правомірно, що рішення приймаються місцевими вірянами. Вже 17 квітня освячення лози тутпроводилося священнослужителем ПЦУ біля Будинку культури. Місцевий храм, де засіли представники московського патріархату, того днябув зачинений. Аджамці розповіли, що на воротах храму красувався напис «приватна територія».

Перший перехід парафії УПЦ МП на Кіровоградщині до ПЦУ після повномасштабного вторгнення росії в Україну, стався у селищі Капітанівка. Тут 2 квітня про приєднання до ПЦУ заявили парафіяни разом зісвященникомпротоєреємІоаномГойдошем.

Паски, освячені українською

Наразі мешканців Кіровоградщини закликають на Великдень не йти до церков Православної церкви України Московського патріархату. Так, у Кропивницькому шириться акція, в рамках якої вірян закликають йти цієї неділі з кошиками дохрамів Православної церкви України та Української греко-католицької церкви.

– Час зробити вибір і показати, чи підтримуємо ми священників РП, а заодно і їхню риторику, їхнє ставлення до української армії, до вибору незалежності України від росії. Якщо зараз більшість людей підуть до ПЦУ, то це буде злам у свідомості всіх.На моє переконання, освячення пасок є лише першим кроком. Після Великодня громади все частіше будуть заявляти про своє бажання відвідувати українську церкву, – пояснила ініціаторка акції Наталія Вельгун.

Активісти зробили листівки зпереліком адрес саме храмів ПЦУ в обласному центрі.

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ