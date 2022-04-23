ПРИХИСТОК ТА ДОВІДКИ: ЯК КІРОВОГРАДЩИНА ПРИЙМАЄ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

Інформація щодо розміщення внутрішньо переміщених осіб в Кіровоградській області станом на 23 квітня.

Фахівцями штабу по роботі з переселенцями Кіровоградської обласної військової адміністрації опрацьовано та розміщено 118068 громадян , у т.ч. 34554 дітей . Отримали довідки внутрішньо переміщених осіб в Кіровоградській області – 54117 громадян.

Контактні номери телефонів обласного штабу по ВПО: мобільні – 0961607534, 0961607361, 0951937904, стаціонарні – О522305039, 0522305057, 0522305059. Штаб працює в режимі 24/7.