РАЙКОВИЧ: ПРОСИМО ВЕЛИКДЕНЬ ПРИЙТИ З ПЕРЕМОГОЮ!

Голова ОВА прозвітував про стан справ на Кіровоградщині за останню добу.

Зокрема, у своєму телеграм-каналі Андрій Райкович написав наступне:

Із сердечними вітаннями з Кіровоградщини до наших славних вояків, в міста, які під боєм, які пережили окупацію, відправились десятки волонтерських команд.

Наша місія тут, в області – не забути про жодного переселенця.

Я дякую усім вам, дорогі земляки, за вашу щирість, за те, що допомагаєте тисячам людей, яким війна зламала життя. А їх в нашій області вже більше 58 тисяч.

Щиро дякую нашим партнерам – торговим мережам, підприємцям, пекарям, усім господиням, які приготували неймовірну кількість смаколиків, пасок. Вони доставлені в лікувальні заклади Кропивницького, центри по роботі з ВПО в усіх громадах.

Хочеться, щоб смак духмяної паски хоч на мить перебив гіркоту від пожеж, вибухів і великих втрат!

Просимо Великдень прийти з перемогою!

Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!

Разом ми сильні! Україна переможе!🇺🇦