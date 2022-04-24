ЗАГАЛЬНІ БОЙОВІ ВТРАТИ ПРОТИВНИКА З 24.02 ПО 24.04 24.04.2022 0 32 views За даними Генштабу ЗСУ вони орієнтовно склали: RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА 06.00 24.04.2022 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ ПРИХИСТОК ТА ДОВІДКИ: ЯК КІРОВОГРАДЩИНА ПРИЙМАЄ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ РАЙКОВИЧ: ПРОСИМО ВЕЛИКДЕНЬ ПРИЙТИ З ПЕРЕМОГОЮ! LEAVE A REPLY Cancel reply Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here