ДУМКИ З ПРИВОДУ. КУДИ ВОНИ ПОДІЛИСЯ?

З початком війни, якщо ви не помітили, з інформаційного простору зникло чимало людей, які раніше були в усіх газетах, на сайтах та телеекранах. Куди поділися ті, які ще нещодавно були на слуху і нібито впливали на долю Кіровоградщини та міста Кропивницький?

Де зараз Сергій Ларін, колишній очільник області, голова Кіровоградської обласної організації політичної сили «Опозиційна платформа – за життя»? Ще кілька місяців тому він критикував стан медицини в Україні й у нашій області. Де він зараз? На диво, у Верховній Раді, увійшов у якусь новостворену групу. Хтось чув, аби він чимось допоміг, наприклад, переселенцям з його рідного Донбасу, яких зараз тисячі в області?

Про ще кількох колишніх голів обласної адміністрації після Ларіна не будемо казати, але точно відомо, що вони працюють на країну.

Чому не чути про Артема Стрижакова, який донедавна був по суті людиною №2 в обласному центрі, конкурував з Райковичем за популярністю, не будучи чиновником, реально чимало зробив для міста? Де ви, Артем Олегович?

Де Андрій Табалов, який був секретарем міської ради Кропивницького, та його впливова родина?

Де родина впливових Онулів? Їхній Дендропарк працює, велика подяка за це, черговий мільйони тюльпанів висаджено. Але…

Де ще десятки впливових людей (так званих «батьків міста»)? Хтось закине – чому тут не згадані люди, чиї прізвища починаються на літеру «Ш» чи «Б»? А тому, що точно відомо, що вони та їхні підприємства працюють на захист України.

Хтось не боїться розголосу, як, наприклад, Максим Березкін, який вже тисячами постачає бронежилети ЗСУ та тероброні. Хтось бажає залишитися в тіні – не час для піару зараз.

Сподіваюся, що згадані вище люди сумлінно працюють на захист України, просто не бажають, аби про це говорили прилюдно. Дяка їм за це.

І ніхто вже не наїжджає на Ігора Козуба, якого так часто-густо колись багато хто таврували «провокатором», «нациком» тощо. А він на фронті, не маємо права казати де, але у найгарячішій точці.

А що з нашими земляками, які трохи подалі? Актор, чия доля пов’язана ще з Кіровоградом, Гарік Бірча, – у тероброні Києва (це відкрита інформація). А де, наприклад, інший наш земляк, Антон Лірник? Він записав таке собі звернення до Путіна стосовно мешканців Волновахи. «Только вы можете помочь». Усе, що зараз відбувається, не заважає Антону жити на росії, де гонорари вищі, і працювати на російському телебаченні імені Соловйова, Кисельова та Скабєєвої…

Можливо, колись хтось, кого не згадано у якості «впливових», які випали з інформаційного середовища, ще буде у наших новинах, десь будуть перерізати червоні стрічки на відкритті якихось соціальних об’єктів. Та най буде так, нічого поганого.

Віктор СЕРГІЄНКО