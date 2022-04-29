НАВЧАННЯ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ – ЗІ ЗНАКОМ ЯКОСТІ

Вже третій рік Україна здійснює освітній процес в особливих умовах. За його якістю слідкує Державна служби якості освіти України, яка здійснює моніторинг освітнього процесу, аби не порушувалися права всіх учасників освітнього процесу. Тому сьогодні ми говоримо з начальницею Кіровоградського обласного управління Держслужби якості освіти Лілією Синчук – про те, як він ведеться в умовах війни, як налагоджена робота з внутрішньо переміщеними особами, точніше дітьми дошкільного та шкільного віку.

– Наскільки ці діти успішно залучені у заклади освіти нашої області?

– По-перше, з 14 березня усі школи області приступили до навчання дистанційним шляхом. По-друге, Державна служба якості освіти отримала доручення від Міністерства освіти і науки щодо проведення моніторингу дотримання законодавства органами управління освітою територіальних громад. Зокрема, вивчалося, скільки учнів та вчителів з числа переміщених осіб залучено до процесу навчання. Так, на сьогодні в процесі навчання беруть участь майже 3000 дітей з сімей внутрішньо переміщених осіб та шість вчителів з цієї категорії. Однак з різних причин до занять не приступили 676 дітей, це усі, які проживають і зареєстровані у нашій області.

– Будь ласка, уточніть, з яких саме причин.

– Це відсутність зв’язку, це зміна місця проживання або номеру телефону. Наразі управління освіти громад та класні керівники на місцях шукають можливість зв’язатися з їхніми батьками. Статистичні відомості ми збираємо двічі на місяць. На сьогодні за межами України навчається 1865 дітей.

– З якими труднощами чи проблемами ви стикалися у цей час?

– Наша область є тиловою. Тому через неї переміщається дуже багато людей. Усі керівники закладів освіти тісно співпрацюють з відповідними структурами громад, які приймають внутрішньо переміщених осіб. Ці діти беруться на облік, залучаються до навчання, забезпечуються всім необхідним. Діти, які пережили страшні трагічні події, потребують психологічно-емоційної підтримки . На допомогу їм прийшли усі шкільні психологи. Головним чином вони працюють з дітьми та батьками. Для цього у багатьох закладах створені Телеграм-канали. Проте консультації надаються як для учнів, так і для вчителів, щоб підтримати їх психоемоційний стан.

– А яка ситуація щодо організації дистанційного навчання?

– Як відомо, перед цим через ковід ми працювали в умовах карантинних обмежень. За цей час налагодили дистанційне навчання. Як не сумно, але карантин дав нам поштовх для розвитку саме дистанційних форм навчання. Тому сьогодні в умовах воєнного стану всі школи області швидко розпочали навчання дистанційно. Але головною проблемою тут залишається наявність швидкісного Інтернету. Якщо у міській місцевості ситуація непогана, хоча трапляються певні збої, то у сільській він часто або повільний, або його зовсім немає. Під час даного вивчення ми взяли для аналізу деякі школи: міські – і опорні, і філії, сільські – опорні та філії, де побачили таку картину. Є проблеми з Інетом, є проблеми з гаджетами, особливо у сільській місцевості. Тому у таких випадках вчителі мали друковані матеріали, а відтак активізувалася робота шкільних бібліотек, які відіграють свою роль в організації освітнього процесу в нинішніх умовах. Ми також вивчали сайти освітніх закладів області. На нашу думку, організація дистанційної роботи висвітлена там у достатній мірі. Наприклад, там є і розклади уроків з активними покликаннями до відеоуроків, і рекомендації, як діяти під час повітряної тривоги. Усі матеріали для індивідуальних занять розсилаються через мобільні застосунки. Таким чином, діти мають можливість працювати як у синхронному, так і в асинхронному режимі. Кожен керівник школи знає, де які проблеми існують. Тому також складають графіки індивідуальних консультацій для учнів.

– Як контролюються ці графіки?

– Наша область непогано користується електронним журналом та електронним щоденником. Доступ до них мають і батьки, і вчителі. Саме вони і контролюють. Хоча слід відзначити, і це про це говорять керівники закладів, нині цей контроль послаблений. Так, учителі розуміють психоемоційний стан учнів, тому завдання дають мінімальні або гнучкі. Це для того, щоб діти почували себе комфортно. Ми маємо розуміти: успішна дитина – це щаслива дитина. Головне завдання НУШ – це формування учнями життєвих компетенцій. А у період воєнного стану виживання – одна з них.

– Тож який має бути алгоритм дій під час війни?

– Починаючи від того, як заповнювати журнал і до того, як комунікувати з дітьми з числа внутрішньо переміщених осіб. Для цього ми проводили консультації з керівниками шкіл та вчителями. Наші працівники закріплені за певними школами, кожен знає свого координатора. І якщо якесь питання не висвітлено, ми даємо відповіді по телефону в кожній конкретній ситуації. Є у нас і спеціально визначений день консультацій. Також проводимо багато зум-консультацій та навчань для вчителів із загальних питань. За допомогою спеціалістів із західних регіонів країни проводиться цикл відеолекцій та семінарів для психологічної підтримки вчителів. А ще на сайті Державної служби якості освіти України є рубрика «Заклади освіти в умовах воєнного стану», де можна знайти відповіді на актуальні питання.

Переконана, ми переживемо ці лихі часи і гідно подолаємо виклики сьогодення.

Спілкувався Роман ПОДІЛЬСЬКИЙ

ДО ТЕМИ:

Як працює «Вікторія-П» в умовах воєнного стану

Світлана Пахомова, директор навчально-виховного об’єднання ліцей-школа-дошкільний навчальний заклад «Вікторія-П» Кіровоградської міськради:

– Для організації онлайн занять в нашому закладі використовуються цифрові платформи Zoom, Google Classroom, Padlet, групи у Viber, Telegram та інформаційно-комунікаційна автоматизована система «Єдина школа». У закладі тимчасово навчається 7 учнів Харьківської та Запоріжської областей з числа внутрішньо переміщених осіб, які забезпечені доступом до цих платформ та онлайн-сервісів. Педагоги змінюють і доповнюють методи викладання навчального матеріалу переглядом навчальних відеофільмів (проєкт «Всеукраїнська школа онлайн»), виконанням спільних інтерактивних вправ і тестових завдань на платформах Learningapps, Сlasstime, На урок, Всеосвіта. Для проведення уроків вчителі використовують техніку, отриману в межах Національного проєкту «Ноутбук кожному вчителю». Завдяки проєктам «Світ чекає крилатих» та «Ліга крилатих» вчителі та учні мають можливість користуватися додатковими матеріалами, презентаціями та електронними версіями посібників. В нинішніх складних обставинах надважливим завданням є не тільки виконання навчальних програм, а й створення простору безпеки, у якому би дитина відчула підтримку людей, яких вона знає, довіряє і поважає, тому психологічною службою закладу створено Telegram-канал «Шкільний психолог» для онлайн консультацій дітей, батьків та працівників закладу.

Вікторія Одайнікова, вчитель:

– Попри жахливу війну в Україні педагогічні працівники НВО ліцей-школа-дошкільний навчальний заклад «Вікторія-П» виконують свій головний обов’язок: забезпечують право наших дітей на освіту. Освітній процес у закладі відновлено 14 березня з використанням технологій дистанційного навчання. Маючи академічну свободу, педагоги змінюють і доповнюють методи викладання навчального матеріалу, усвідомлюючи, що в нинішніх складних реаліях надважливим завданням є не тільки виконання навчальних програм, а й створення хоч невеликого простору безпеки, у якому б дитина відчула близькість і підтримку людей. Для цього в закладі створено та активно працює психологічна служба. Започатковано Telegram-канал «Шкільний психолог», де проводяться онлайн-зустрічі і консультації для дітей, батьків учнів та працівників закладу. З 15 березня 2022 року до навчальних занять у закладі долучилися діти з родин, які були змушені рятуватися від війни у Кропивницькому. Так до мого класу приєднався хлопчик з Харкова. З першого дня адаптуватися до нових умов навчання учню допомогала шкільна психологиня. Адже ми всі розуміємо, що для дитини, яка перебувала в стресових обставинах надзвичайно важливо не тільки отримувати знання, а й не втрачати відчуття приналежності до колективу однолітків. Адаптаційний етап пройшов відносно нормально. Хлопчик приєднався до учнівської групи в соцмережі, отримує потрібні матеріали для навчання, адже клас навчається за експериментальною програмою «Ліга крилатих». Діти прийняли новенького добре, допомагають, пояснюють завдання. Педагоги максимально намагаються створити психологічно комфортні умови, зняти психічне та емоційне напруження. Учень починає активно працювати, відповідає на уроках. Маємо надію, що емоційний стан учня і надалі буде покращуватися.

Батько одного з новоприбулих учнів:

– Наша родина потрапила до Кропивницького в перший тиждень війни. До того ми жили в Харкові. Зупинилися в цьому місті, тому що я раніше тут жив і навчався. Друзі надали нам прихисток. Коли постало питання навчання сина, звернулися до директора школи, яку я свого часу закінчив. Це школа-ліцей «Вікторія-П». Мого сина одразу зарахували до п’ятого класу, познайомили з учнями, надали всі необхідні матеріали для навчання. Шкільний психолог запропонував свою допомогу. Щодня дитина залучена до онлайн-уроків, уже є перші оцінки, результати фіксуються в електронному щоденнику. Ми вдячні адміністрації і вчителям за підтримку.