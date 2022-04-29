ОСВІТА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ – НЕЗНО, ДИСТАНЦІЙКА ТА УКРИТТЯ У ДИТСАДКАХ

У навчальний процес в Україні останні роки вносилося багато коректив – спочатку через пандемію ковіду. Онлайн-уроки та екзамени в Zoom, захисні маски на учнях у школах. Тепер нові корективи внесла й війна. Як цьогоріч виглядатимуть випускні екзамени для школярів, як не полишити навчання, тікаючи від російських обстрілів та де знайти дитсадок у Кропивницькому – розповідає «Народне слово».

Дитсадки – безпечне виховання для дошкільнят

Після повномасштабного вторгнення росії багато дитсадків Кіровоградщини перепрофілювалися. Тут почали замість дітей приймати переселенців з інших областей, які були вимушені рятуватися від російських обстрілів і авіаударів.

Проте з часом міста і села області почали повертатися до буденного життя, на роботу поверталися комунальники та посадовці, лікарі та викладачі. Тому знову стали актуальними питання навчання дошкільнят у садочках. Крім того, до Кіровоградщини приїхали люди з дітьми, які також потребують освіти. Тому частина дошкільних закладів відкрилися – але з «поправкою на війну».

Так, в обласному центрі наразі працюють 11 дитячих садків, де виховуються 276 дітей віком від 4 до 7 років. Ці дитсадки розташовані чи не у кожному мікрорайоні міста. Начальниця міського управління освіти Лариса Костенко запевнила, що всі вони мають укриття, куди діти ховаються під час повітряної тривоги.

– У першу чергу в дитсадки приймають дітей, батьки яких працюють у критичній інфраструктурі. Батьки з-поміж переселенців, які працюють і хочуть зарахувати дитину в до дитсадка, можуть звернутися до управління освіти. Ми порадимо, куди ліпше віддати дитину, – розповіла Лариса Костенко.

Переселенцям інформацію про заклади дошкільної освіти міста Кропивницького, які приймають вихованців, можна отримати у Міському штабі із розселення та ЦНАПі. Також батьки можуть звернутись до найближчого від їхнього місця перебування садочка, де отримають інформацію про заклади, що приймають діточок. При цьому потрібно підготувати наступні документи: свідоцтво про народження дитини, медична довідка що дитина може відвідувати ЗДО, довідка про статус ВПО (отримана в ЦНАПі), довідки з місця роботи батьків.

Інші батьки чи опікуни, які працюють і хочуть віддати дитину до садочку, можуть звернутися до свого вихователя і їм нададуть потрібну інформацію.

Публікувати адреси дошкільних закладів ми не можемо з міркувань безпеки.

За такою ж системою пріоритетності запрацювали дитсадки в Олександрії. Тобто частина працюють для розселення людей з інших областей, а ті, які мають укриття – приймають дітей. Із 23 березня в місті запрацювали шість зведених груп малюків у п’яти дитячих закладах.

– Обрали ті дошкільні заклади, які мають найбільшу систему безпеки. Батьки, які офіційно працюють, зможуть залишати тут своїх діток, – запевнив міський голова Сергій Кузьменко.

Щоб влаштувати дитину в дитсадок на період воєнного стану, варто надати керівникам садочків довідку з місця роботи.

Для підлітків – дистанційна та психологічна допомога

Завдяки мужності української армії вдається давати гідну відсіч російським загарбникам. І тому у березні школи Кіровоградщини змогли потроху повертатися до навчання. Так, з 14 березня в області відновили дистанційне навчання для школярів.

Як пояснила Лариса Костенко, до онлайн-навчань можуть долучитися і місцеві мешканці, які залишилися у Кропивницькому, і вимушені переселенці, які рятуються від російських обстрілів в обласному центрі, і ті, хто з місцевих мешканців наразі виїхали до інших областей країни або закордон.

Насамперед навчальний процес зосередиться на повторенні попереднього матеріалу, а подальший матеріал поступово впроваджуватимуть в залежності від його складності. На сайтах шкіл розмістять посилання на всеукраїнські онлайн-платформи для дітей різного віку. При цьому батькам учнів з інших областей достатньо звернутися до найближчого закладу освіти обласного центру: там їм підкажуть алгоритм дій і допоможуть зробити навчальний процес комфортним.

Освітній процес в дистанційному форматі у Кропивницькому здійснюється на базі НВО №6 (центральна частина міста). Для переселенців, які перебувають у Кропивницькому зі школярами, слід насамперед звернутися до адміністрації школи №6 (будні дні з 9:00 до 15:00, контактний телефон директорки НВО №6 Надії Кравченко 0506450125).

Освітні досягнення учнів з інших областей країни будуть фіксуватися у спеціальних журналах, витяги з яких потім можна буде надавати в інших навчальних закладах.

Учні шкіл, які разом із батьками виїхали за межі Кіровоградщини, за заявою одного з батьків мають право продовжити навчання в закладі за місцем тимчасового перебування або перейти на індивідуальну (екстернатну, сімейну) форму навчання.

– Діти українців, які виїжджають за кордон, також можуть приєднуватися до онлайн навчання у своїх школах, для них є можливість займатися через Classroom — виконувати завдання і надсилати свої роботи. Є випадки, коли родини побули якийсь час у Кропивницькому і їдуть далі на захід України й звертаються до нас, щоб продовжити навчання у кропивницьких школах, ми йдемо назустріч у таких випадках. Дистанційні технології працюють і сьогодні навчатися можна з будь-якого міста, – наголосила директорка кропивницького департаменту освіти.

При цьому у поновленому навчальному процесі врахують необхідність психологічної підтримки для школярів.

– Сьогодні психологічна підтримка дітей, їхніх батьків, працівників галузі освіти та збереження здоров’я всіх учасників освітнього процесу має стати першочерговим. Видозміненим буде як розклад занять, так і подача навчального матеріалу. Психологи закладів освіти провели тренінги для педагогів щодо реагування на кризові емоційні стани. Для емоційної підтримки дітей організують онлайн-спілкування, для батьків учнів підготують пам’ятки тощо. Психологічні служби закладів освіти працюватимуть як кризові центри психологічної допомоги усім учасникам освітнього процесу, – пояснила Лариса Костенко.

В обласному центрі «Батьківська рада Кропивницького» заявила про роботу контактної лінії з психологинею Інгою Кузнецовою. У робочі дні з 10:00 до 18:00 можна зв’язатися з нею за телефоном 067-316-91-96. Також можна домовлятись про консультації за цим номером у Viber, Telegram, WhatsApp. Крім того, «Батьківська рада Кропивницького» (rada_batkiv.kr@ukr.net) анонсує безкоштовні індивідуальні консультації для дітей з питань подолання стресу та адаптації до життя у сьогоднішніх умовах офлайн та онлайн, групові спілкування «Коло друзів» для підлітків і групу підтримки для мам в онлайн-форматі.

Для випускників – знову неЗНО

Минулого року проблеми із зовнішнім незалежним оцінюванням створила пандемія, цьогоріч – повномасштабне вторгнення. В умовах війни здоров’я і життя випускників є набагато ціннішими за іспити чи бали в атестаті. Щоб усі абітурієнти мали рівні можливості, Міністерство освіти і науки спростило вимоги до цьогорічного вступу, тож у 2022 році випускники шкіл складуть лише один підсумковий іспит – національний мультипредметний тест (НМТ).

За інформацією Міносвіти, національний мультипредметний тест складатиметься з трьох дисциплін: української мови, математики та історії України. З кожного предмету буде по 20 питань. Загалом іспит триватиме 80 хвилин.

Іспит планують провести у формі онлайн-тестування в навчальних закладах. Фізична присутність учасників обов’язкова. Міністр освіти Сергій Шкарлет допускає можливість дистанційної участі, але лише за умови, коли технології дозволять чітко ідентифікувати особу.

Як і раніше, для складання іспиту передбачено три екзаменаційні сесії: основну, додаткову у липні і спеціальну у серпні. Цьогорічна відмінність полягає в тому, що тестування можна буде пройти впродовж двох тижнів, не рахуючи додаткову сесію.

– Ми будемо намагатись зробити три сесії для того, щоб охопити максимальну кількість вступників. Всього діти будуть мати можливість зареєтруватися на 28 спроб, тобто двічі на день, – зазначив міністр освіти Сергій Шкарлет.

Іспит призупинятимуть на час повітряної тривоги. Усі учасники матимуть можливість перейти в укриття. Після відбою повітряної тривоги тестування продовжиться. Через можливі переривання і ввели таку велику кількість спроб. Водночас завдання іспиту щодня обіцяють змінювати, щоб запобігти недоброчесному складанню тестів.

Водночас ті школярі, які через війну виїхали з України, зможуть взяти участь в НМТ за кордоном. У столицях країн ЄС або їхніх університетах будуть розміщені пункти тестування.

Як вступатимуть абітурієнти

Цьогоріч зарахування до вишів пройде за спрощеною процедурою. Для вступу на бакалаврат необхідно буде подати заяву, мотиваційний лист і результати національного мультипредметного тесту. На контракту форму навчання буде достатньо лише заяви і мотиваційного листа. Для вступу на творчі спеціальності потрібно буде подати мотиваційний лист і пройти творчий конкурс.

Рейтинг абітурієнтів з однаковою кількістю балів визначатиме мотиваційний лист. Тому до його написання слід поставитися серйозно. Не братимуться до уваги середній бал атестату, медалі чи призові місця на олімпіадах.

Пільги при вступі матимуть військовослужбовці, добровольці батальйонів територіальної оборони, рятувальники і правоохоронці, які брали участь у війні.

Пріоритетними будуть військові і правоохоронні спеціальності, а також набори до закладів профтехосвіти.

До речі, у Кропивницькому для старшокласників відкриваються актуальні для вибору подальшої освіти можливості профорієнтації.

– Із понеділка для учнів 9 і 11 класів професійно-технічні заклади Кропивницького вже проводять масову профорієнтацію. Акцент робиться на будівельних професіях, які будуть затребувані для відбудови країни після війни. Працівники ПТЗ щодня організовують онлайн зустрічі з майбутніми абітурієнтами, – повідомила Лариса Костенко.

Крім того, з метою підготовки учнів старшої школи до майбутньої діяльності в професійній сфері, для дев’ятикласників нині відбувається вибір профільного навчання у 10-му класі.

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ