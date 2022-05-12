ОЛЕКСАНДР СЛОБОЖАН: «АСОЦІАЦІЯ МІСТ УКРАЇНИ ПРОПОНУЄ ЧОТИРИ ЗАКОНОДАВЧІ КРОКИ З ПІДТРИМКИ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ»

Виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан в прямому ефірі на UA: Перший розповів про проблеми житлово-комунального господарства громад у період воєнного стану та запропонував законодавчі кроки для покращення матеріального стану комунальних підприємств, – йдеться у повідомленні на сайті організації.

Він перш за все звернув увагу, що під час війни змінилася регіональна політика, адже виникло чотири типи територій: глибокий тил, прифронтові області, населені пункти, які знаходяться під тимчасовою окупацією, та території, де ведуться активні бойові дії.

Такий поділ впливає не тільки на місцеву економіку, життя людей, а й на надання основних послуг для забезпечення життєдіяльності громад.

Асоціація міст України запропонувала індивідуальні підходи до оплати комунальних послуг на цей період: коли відомо та внесено в реєстр через систему “Дія”, що будинок зруйновано, нарахувань за житлово-комунальні послуги не відбувається, а якщо оселя вціліла – оплата нараховується, але стоїть питання можливості її здійснення. При цьому комунальні підприємства або державні підприємства продовжують забезпечувати життєдіяльність населених пунктів: вивіз сміття, подача електрики, води чи газу.

У деяких громадах оплата за комунальні послуги скасована рішеннями органів місцевого самоврядування, але тільки за ті послуги, за які відповідає місцеве самоврядування. Скасування оплати може відбуватися, якщо встановлено, що послуга не надається. Інша справа, коли послуга тимчасово не надавалася – існують механізми перерахунку, пільгового періоду, відповідних дотацій. Тобто, кожний муніципалітет підходить до цього питання по-своєму, виходячи із ситуації, яка склалася, але маючи на меті недопущення колапсу комунальної сфери господарства.

Асоціація міст України пропонує чотири законодавчі кроки з підтримки комунальних підприємств, щоб вони могли у складний період надавати якісні послуги без підвищення тарифів:

списання боргів комунальних підприємств, щоб вони змогли зробити таке списання для людей;

спрямування цільової субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку сфери комунального господарства ;

міжурядові угоди в рамках президентської програми відновлення населених пунктів;

податкові преференції для комунальних підприємств, оскільки вони також є платниками податків.

Такі чотири законодавчі кроки з фінансової підтримки комунальних підприємств дозволять досягти двох стратегічних цілей: забезпечення надання якісних послуг громадянам; недопущення зростання тарифів на ці послуги у складний період.

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=4lJbAN63sOE

Валентина Остапчук (за матеріалами АМУ)