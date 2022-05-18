СПОСОБ УСТАНОВКИ ПЛАТФОРМЫ NOVOTECH

Одной из известных систем для организации казино является Новотек.

Это уникальное современное решение, широкий ассортимент предлагаемых игр, а также комфортные инструменты для настройки и круглосуточная поддержка специалистов. Такая система дает возможность быстро организовать бизнес в странах бывшего СССР. ПлатформаNovotech подходит не только для стран СНГ, но и для европейских государств.

С платформой совместимы продукты популярных разработчиков, таких как Новоматик и Игротех. Все игры и слоты Новотек отличаются красивой графикой. Это дает возможность любителям игры окунуться в реалистичный и увлекательный мир, где постоянно предлагаются самые разные призы.

Работа платформы Novotech

Система очень практична тем, что подключить ее возможно через стандартный браузер. Основное условие – наличие ОС Виндовс или Линукс. Использование платформы должно быть законно. В связи с этим ее ядро размещено на специально предназначенных серверах. В таком случае игровой процесс в действительности базируется в тех государствах, где азартный бизнес законен. Именно благодаря такой особенности любой желающий может открыть игровой клуб с помощью официального сайта novotechcasino.com, получая прибыль от вполне легального бизнеса. Осуществляется все так: в залах ставят обычные компьютеры. Пользователи просто подключаются к платформе с компьютера или даже с телефона. Подобного рода клубам не грозят проблемы, так как проверки не докажут факт организации игорных развлечений в интернет-клубе. Поскольку в терминале не существует ни одной программы, подтверждающей запрещенную деятельность.

Особенности установки платформы Novotech

Платформа Новотек для казино не требует дорогих компьютеров, имеющих улучшенный функционал. Вполне подходят модели со следующими параметрами:

ОС Windows или Linux;

оперативная память – от 1, 5-2 Гб;

рекомендуемый процессор с частотой не менее 1, 7 ГГц;

на диске не меньше 3 Гб свободного места;

необходима видеокарта объемом не менее 512 Мб.

Программное обеспечение дает возможность полностью настраивать работу интернет-казино и абсолютно все контролировать в удаленном режиме. Благодаря этому собственник бизнеса способен свести к минимуму количество нанимаемого персонала.

Новотек – это полностью готовый к работе набор из сотни игровых автоматов. Все они довольно востребованы среди игроков и адаптированы для нашего рынка. Управлять платформой и осуществлять настройки очень просто. С этим справится даже человек, не обладающий особыми знаниями в IT-сфере.

Основными достоинствами Новотех стали:

легальность использования; удобство управления; восстановление процесса игры после сбоев; обновление платформы в автоматическом режиме.

Актуальным является то, что в предлагаемых слотах ограничен объем максимальных выигрышей. Процент возврата в играх достигает 92% и выше, а кешбек – не свыше 10%. После установки приложения Новотеч бизнес почти сразу приносит доход хозяину, а игроки приобретают топовые развлечения.

Преимущества сотрудничества

Наш сайт содействует подключению любого игорного клуба к системе Novotech на взаимовыгодных условиях. Для этого на нашем портале достаточно заполнить специальную форму. Мы гарантируем конфиденциальность и анонимность всей предоставленной информации. Данные клиентов защищены и не передаются третьим лицам. Все хранится на серверах в странах, где азартный бизнес легален. После подачи онлайн-заявки каждому клиенту предлагается специалист, обеспечивающий подключение к системе Novotech на протяжении трех дней. Он оказывает помощь в настройке всей системы и отвечает на любые вопросы. Не волнуйтесь о трудностях с работой системы. Техподдержка на связи круглые сутки и в любой момент поможет разобраться и, конечно, предоставит подробную консультацию.