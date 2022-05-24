ЗАГАЛЬНІ ВТРАТИ РОСІЯН ЗА ЧАС ВТОРГНЕННЯ В УКРАЇНУ СТАНОМ НА РАНОК 24 ТРАВНЯ

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо втрат ворога.
🔻особового складу – близько 29350 (+150) осіб ліквідовано,
🔻танків ‒ 1302 (+9) од,
🔻бойових броньованих машин ‒ 3194 (+28) од,
🔻артилерійських систем – 606 (+2) од,
🔻РСЗВ – 201 (+0) од,
🔻засоби ППО – 93 (+0) од,
🔻літаків – 205 (+1) од,
🔻гелікоптерів – 170 (+0) од,
🔻БПЛА оперативно-тактичного рівня – 480 (+4),
🔻крилаті ракети – 112 (+2),
🔻кораблі /катери – 13 (+0) од,
🔻автомобільної техніки та автоцистерн – 2213 (+7) од,
🔻спеціальна техніка – 43 (+0).