В ОБЛАСТІ ЗАРЕЗЕРВОВАНО МАЙЖЕ ПІВТИСЯЧІ ОБ’ЄКТІВ ДЛЯ ПРОЖИВАННЯ ВПО

Станом на 25 травня в громадах Кіровоградщини зарезервовано 426 об’єктів для проживання внутрішньо переміщених осіб.

Про це обласній військовій адміністрації повідомили в обласному штабі по роботі з переселенцями.

За останню добу до нас прибуло майже триста чоловік, а трохи більше ста виїхало, – говорить очільниця обласного штабу Валентина Кулачко.

Також вона повідомила, що наразі в області офіційно мешкає 77 398 внутрішньо переміщених осіб, з них 22 872 – діти. Майже стовідсотково переселенці отримали довідки про статус ВПО.