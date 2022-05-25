РАЙКОВИЧ: НА КІРОВОГРАДЩИНІ ОБСТАНОВКА КОНТРОЛЬОВАНА

Очільник ОВА доповів проситуацію в області за останню добу.
Зокрема,у своєму телеграм-каналі Андрій Райкович написав наступне:
🇺🇦В область надійшов черговий гуманітарний вантаж. Завдання обласному хабу – проконтролювати розподіл між територіями, громадами, де розмістилась найбільша кількість переселенців. Особливо родини з дітьми. Тільки дітей серед ВПО – до 25 тисяч.
🇺🇦За добу народилося 18 малюків. 10 дівчаток і 8 хлопчаків.
🇺🇦Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!
🇺🇦Разом ми сильні! Україна переможе!