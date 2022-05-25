СБУ ЛІКВІДУВАЛА СХЕМУ НЕЗАКОННОГО ЕКСПОРТУ ДЕРЖАВНОГО ЛІСУ

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Учасники злочинної схеми незаконно переправляли за кордон гуртові партії державної деревини цінних порід.

Поставки продукції здійснювали за штучно заниженими цінами на підконтрольні іноземні фірми Д. Фірташа, який перебуває під санкціями РНБО.

Встановлено, що до організації протиправної діяльності причетне керівництво одного з державних підприємств лісового господарства у Кіровоградській області. Посадовці налагодили злочинний механізм одержання грошей на продажі за кордон пиломатеріалів з висококласних порід дубу.

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