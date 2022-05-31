РАЙКОВИЧ: ВСЕ СПОКІЙНО І КОНТРОЛЬОВАНО

Очільник ОВА прозвітував про ситуацію на Кіровоградщині за останню добу.

Зокрема, у своєму телеграм-каналі Андрій Райкович написав наступне:

Одна з небагатьох під час війни спокійних ночей. Громади інформують – на територіях також все спокійно і контрольовано.

🇺🇦Аграрії практично завершили весь комплекс весняних робіт.

🇺🇦Переважна кількість біженців, які заїхали вночі – з Донецької, Луганської, Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Київської областей, залишились у нас. Усіх розмістили!

🇺🇦За добу в області народилося 16 малюків.

🇺🇦Трудовий фронт на роботі.

🇺🇦Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!

🇺🇦Разом ми сильні! Україна переможе!