ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА 12.00 01.06.2022 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про поточну ситуацію на основних напрямках бойових дій.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. Тривають заходи з перевірки бойової готовності визначених з’єднань та військових частин.

На Слов’янському напрямку противник здійснив перегрупування військ. Внаслідок втрат у районі Довгенького відвів окремі підрозділи на відновлення до міста Ізюм. З метою посилення охорони та оборони логістичних маршрутів посилив угруповання у населеному пункті Куп’янськ за рахунок переміщення батальйонної тактичної групи. Вів розвідку позицій наших військ за допомоги БпЛА “Орлан-10” у районах населених пунктів Ізюм, Первомайськи та Велика Комишуваха.

На Бахмутському напрямку противник намагається витіснити підрозділи наших військ із займаних позицій у районах Білогорівки та Врубівки. Застосував штурмову та армійську авіацію у районах населених пунктів Комишуваха, Берестове і Ниркове.

В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі чорноморського флоту російської федерації продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій та блокаду судноплавства.

Штормом зірвало з якоря 2 ворожих морських міни. Одну віднесло хвилями до берега Одещини, де її знешкодили фахівці підривної команди Військово-Морських Сил, іншу наші воїни підірвали просто в морі.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває один носій крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито дев’ять атак ворога, знищено два танки, тринадцять артилерійських систем, вісім бойових броньованих машин та шість ворожих автомобілів. На Півдні, у Херсонській та Миколаївській областях, втрати російських окупантів, окрім військової техніки, склали близько сімдесяти осіб.