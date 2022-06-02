ДІТИ, КУДИ ВАС ПОДІТИ: ЛІТНІЙ ВІДПОЧИНОК ДЛЯ ШКОЛЯРІВ НА КІРОВОГРАДЩИНІ

Цьогоріч літо на Кіровоградщині, яка наразі перебуває у тилу (дякуємо нашим захисникам і захисницям!), проведуть десятки тисяч вимушених переселенців з інших областей. І не лише дорослих, а й школярів. І коли місцеві підлітки мають можливість поїхати, наприклад, до бабусь і дідусів, то діти-переселенці часто такої можливості не мають.

Через загрозу обстрілів з боку російських загарбників провести звичні літні табори для дітей цьогоріч неможливо. Тож «Народне слово» дізнавалося, яким буде літній відпочинок для школярів на Кіровоградщині в умовах воєнного стану і до яких гуртків влітку зможуть долучитися діти та підлітки.

Літо-2022: Разом до перемоги

На початку цього тижня директорка обласного департаменту освіти та науки Ельза Лещенко розповіла про заплановані заходи з дозвілля школярів під час літніх канікул. Так, враховуючи умови воєнного стану в Україні, в області вирішили призупинити дію Програми оздоровлення та відпочинку, яка діяла у попередні роки. Адже розмістити дітей у літніх таборах, де немає укриттів, доволі ризиковано, зважаючи на рідкість днів без сирен на Кіровоградщині.

Тож аби забезпечити змістовне дозвілля та розвиток дітей шкільного віку під час літніх канікул 2022 року, за словами Ельзи Лещенко, було видано розпорядження, яким затвердили Календар обласних освітніх, спортивних, культурних, профорієнтаційних заходів обласної акції «Літо-2022: разом до Перемоги!».

– Акція розпочнеться заходами до Міжнародного дня захисту дітей 1 червня і закінчиться 31 серпня. У рамках Акції планується проведення національно-патріотичних, еколого-натуралістичних, художньо-естетичних, фізкультурно-спортивних, науково-технічних, туристсько-краєзнавчих та гуманітарних заходів. А також профорієнтаційні заходи щодо вступу в заклади вищої та професійно-технічної освіти області», – повідомила посадовиця.

Ельза Лещенко особливо наголосила, що заходи відбуватимуться в онлайн та офлайн режимі, з дотриманням норм безпеки.

Начальниця відділу дошкільної, середньої та позашкільної освіти обласного профільного департаменту Світлана Янкул зауважила, що протягом літа на територіях області мають працювати всі психологічні служби.

– В області у нас 118 психологічних служб і центрів, пунктів. Протягом усього літа в них мають бути черговий психолог або психологиня, який чи яка зможуть надати кваліфіковану допомогу за потреби, – підкреслила вона.

До речі, протягом літа працюватимуть і спортивні секції та спортшколи. Що важливо, в області працевлаштовано вже 12 тренерів-викладачів з числа українців, які були вимушені рятуватися від війни і покидати рідні домівки. Загалом від початку воєнного стану до навчально-тренувального процесу на Кіровоградщині зарахували 1301 вимушених переселенців.

На Кіровоградщині працевлаштовано 12 тренерів-викладачів з числа внутрішньо перемішених осіб. Також 31 заклад фізичної культури та спорту області, шість місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» і близько 60 гуртків та секцій з різних видів спорту працюють в штатному режимі, – повідомив виконувач обов’язків начальника управління молоді та спорту Кіровоградської ОВА Андрій Щетина.

Шкільні гуртки та психологічна майстерня

На базі деяких шкіл в області протягом літа діятимуть різноманітні гуртки. Які саме – можна дізнатися безпосередньо у найближчому освітньому закладі.

Наприклад, у Кропивницькому гуртки працюватимуть тільки у тих школах, де є укриття.

– З 1 червня також розпочинається робити гуртків на базі навчальних закладів загальносередньої освіти. Здебільшого, це школи в яких є укриття – це обов’язкова умова. До роботи гуртків долучаються і стаціонарні заклади позашкільної освіти, ми будемо співпрацювати також із закладами культури, і фізкультури і спорту, це наша загальна справа. Робота буде розпланована на всі три літні місяці, – розповіла очільниця міського департаменту освіти Лариса Костенко.

Про літні табори оголосили і приватні центри. Наприклад, психологічна майстерня «Інстайт». Це приватний заклад, тому табір є не безкоштовним – відвідування коштує від 200 до 400 гривень за день. Проте тут пропонують психологічні активності, майстер-класи, прогулянки під наглядом кваліфікованих педагогів. Є можливість відвідувати лише половину дня (першу чи другу), цілий день або навіть оплатити тиждень перебування наперед. Деталі і запис – за телефоном (050)130-50-30. Більше інформації на сайті psy-insite.com.ua

Центр психології та розвитку Umbrella у Кропивницькому також оголосив про літню зміну, яка триватиме з 13 по 24 червня. Формуватимуться три групи: 6-8,8-10 та 9-12 років. Тут дітям пропонують сходити у похід у ліс, навчитися ставити палатку, розпалювати вогнище, повправлятися у якості лучників та взяти участь у квестах і естафетах. Деталі за телефоном (066)121-10-10 або на сайті umbrella.kirovograd.ua/camp.

Можна також на літо записати школярів на літній IT-табір від IT STEP Academy, Тут на окремих змінах можна навчитися анімації, блогінгу та створенню ігор. Заняття в класах та онлайн для дітей від 7 до 14 років. Деталі за телефонами (095)009-73-33, (067)258-53-87 та на сайті krop.itstep.org/computer-camps.

Літня школа туризму

У Кропивницькому на базі обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді від 30 травня запрацювала Літня школа туризму. Тут юні туристи можуть випробувати свої сили у велосипедному та пішохідному туризмі, скелелазінні. Загалом протягом літа працюватимуть декілька гуртків для дітей, де можна опанувати ази скелелазіння, спортивного орієнтування, велосипедного туризму, проходити краєзнавчі квести тощо.

Учасниками Літньої школи туризму можуть стати всі охочі віком від 6 до 21 року. Записатися у гуртки та дізнатися деталі можна за телефонами: (066)367-67-35, (097)289-32-77. Більше інформації є на сайті «КОЦТКЕУМ» tourist.kr.ua.

Онлайн-табір про безпеку дорожнього руху

Навіть якщо немає можливості (або бажання) відвідувати гуртки чи їхати на таборівки, то виходом може стати онлайн-табір. Так, міжнародний освітній центр Safety Park оголосив про набір дітей віком від 6 до 16 років на онлайн-табір Safety Camp. Доєднатися можуть школярі як в Україні, так і закордоном.

Навчальний курс складається з 24 занять, які проходитимуть протягом 12 тижнів з червня по серпень 2022 року.

– Ми можемо подарувати нашим дітям безпечне життя, будуючи разом з ними нову культуру безпеки в рідній Україні. Safety Camp – це україномовне навчання у колі однолітків та однодумців і спілкування для діток, які виїхали з батьками за кордон, – зазначили організатори.

Курс читає експертка з безпеки дорожнього руху, авторка дитячих книжок «1000 та 1 поворот» та освітніх програм з безпеки дорожнього руху Ольга Дробишева.

Зареєструватися можна до 5 червня включно – для цього слід заповнити онлайн-анкету на сайті safetycamp.com.ua.

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ