РАЙКОВИЧ: “ПЕРЕЖИЛИ ЩЕ ОДНУ ТРИВОЖНУ НІЧ”

Очільник ОВА прозвітував про ситуацію на Кіровоградщині за останню добу.

Зокрема, у своєму телеграм-каналі Андрій Райкович написав наступне:

Пережили іще одну з тривожних ночей. Небо Кіровоградщини також розтинала смертоносна ворожа зброя. З усіх громад маємо інформацію – ситуація контрольована.

Вчора, у День захисту дітей, і в обласному центрі, і в усіх районах, містах відбулися святкування. Щиро дякую організаторам за подаровані дітям щасливі хвилини дитинства. Всупереч війні. Особливість нинішнього дитячого свята – радість ділили порівну – місцеві і дітвора практично з половини України. Я сказав журналістам – всі діти наші. Дбаємо про них щодня.

До речі, за два дні на Кіровоградщині народилося 37 діток. Харків, Миколаїв, Слов’янськ, Чернігів, Запоріжжя. Майбутнє України!

Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!

Разом ми сильні! Україна переможе!