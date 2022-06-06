ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА 06.00 06.06.2022 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ

Генштаб ЗСУ оприлюднив наступну інформацію:

Противник продовжує обстріли цивільної інфраструктури населених пунктів Чернігівської та Сумської областей України.

На Харківщині ворог обстріляв з артилерії населені пункти Базилівка, Кутузівка та Петрівське.

Намагається здійснити переправи через Сіверський Донець, безуспішно.

Продовжує обстрілювати територію Слов’янська, Лисичанська, Оріхового, Святогірська, Бахмута, Авдіївки.

Бої тривають в районі м. Северодонецьк, Святогірська, Старий Караван

За добу відбито сім атак ворога, знищено чотири танки, три артилерійських системи, вісім бойових броньованих машин та три одиниці автомобільної техніки.

ППО збили бойовий вертоліт Ка-52 та безпілотний літальний апарат.