«ПРАВИЙ СЕКТОР» ВИМАГАЄ ЗАБОРОНИТИ ДІЯЛЬНІСТЬ МОСКОВСЬКИХ ПОПІВ У КРОПИВНИЦЬКОМУ

Сьогодні, 6 червня, активісти «Правого сектору» звернулись до міськради Кропивницького з вимогою заборонити діяльність в обласному центрі УПЦ (мп) та РПЦ як пособників країни-агресора Росії.

Відповідне звернення зареєстровано відділом по роботі зі зверненнями громадян Кропивницької міської ради. Ініціативна група з представників ГО «Права молодь» та НВР «Правий сектор» звернулась до заступника міського голови м. Кропивницький Олександра Мосіна та секретаря міської ради м. Кропивницький Олега Колюки.

У тексті звернення активісти зазначають:

«В той час, коли наша країна потерпає від широкомасштабної війни, яку розв’язала Російська Федерація, коли кожного дня гинуть сотні українців, як воїнів, так і цивільних громадян, на теренах нашого міста продовжує безперешкодно функціонувати релігійна організація, яка напряму керується з Москви. Йдеться про так звану Українську православну церкву. Незважаючи на неодноразові звернення до духовних осіб цієї організації про вихід з підпорядкування патріарху Кирилу (Гундяєву), який є одним з головних ідеологів вторгнення Російської Федерації та безумовно несе відповідальність за всі криваві злочини та порушення законів війни, що творять російські війська в ході так званої «спецоперації», церковні організації м. Кропивницький продовжують знаходитись у складі Української православної церкви. Щоб знешкодити підривну діяльність цієї організації, направлену на знищення самої можливості існування незалежної Української держави, вимагаємо негайно припинити будь-яку громадську та релігійну діяльність Української православної церкви в м. Кропивницькому, а також – в межах своїх повноважень – передати землю, будівлі та майно, що належать або використовуються Українською православною церквою чи Російською Православною Церквою в Україні, та передати Православній Церкві України».

Активісти ГО «Права Молодь» збирали підписи свідомих громадян протягом двох тижнів. Зібрано одну тисячу підписів патріотично налаштованих містян, тоді як для розгляду електронної петиції достатньо лише 450 голосів. Не можна під час війни давати можливість ворогу вільно займатися пропагандою та ідеологічними диверсіями, прикриваючись Святим словом. Бо сказано в Євангелії: «Стережіться лжепророків, які приходять замасковані в овечу шкіру, а насправді є вовками лютими. Ви їх впізнаєте по їхніх вчинках: бо не буде добрих вчинків від злої людини, саме як не буває винограду на терновому кущі або фіґ в будяках». А плоди «русскава міра» вже скуштували українці досхочу.