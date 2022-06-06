ФАВОРИТ СТАРАЯ ВЕРСИЯ: ОСОБЕННОСТИ САЙТА И ЕГО ПОСЕЩЕНИЯ

Где доступна для Фаворит Спорт старая версия сайта? Переходи на старый сайт или используй обновленный ресурс, чтобы получить еще больше преимуществ!

Как работает у БК Фаворит старая версия, и зачем она нужна?

Наверняка многие пользователи, желающие стать клиентами букмекерской конторы Фаворит, замечали, что ресурс имеет две версии – старую и новую. Эти сайты разнятся своим дизайном и функционалом, но при этом регистрация и само использование услуг букмекера проводится в одной системе. Невольно возникает вопрос – зачем же тогда нужна для Фаворит Спорт старая версия? Все дело в том, что сама контора существует уже более 20 лет. Многие клиенты делают ставки на ресурсе практически с первых дней его основания. Именно поэтому им привычнее видеть первоначальную версию – она вызывает у них больше доверия. Выполняя же на сайте Фаворит Спорт старая версия вход, такие бетторы оказываются на том же сервисе, что и новые клиенты, предпочитающие обновленный дизайн ресурса. Это означает, что каждый может использовать тот сайт, которые ему больше нравится, получая выгодные условия беттинга.

Особенности старой версии Фаворит

Сайт Фаворит старая версия отличается упрощенным оформлением. В отличие от современного ресурса, его дизайн можно назвать весьма скромным и лаконичным. Что касается навигации, то она также уступает по своему удобству новому варианту. Достаточно взглянуть на шрифт – на старом сайте он достаточно маленький, из-за чего на поиск той или иной опции необходимо потратить определенное время. На новом ресурсе все значительно проще – интерфейс является интуитивно понятным, благодаря чему на нем сориентируется даже новичок.

Функционал сайта

У букмекерской конторы Фаворит спорт старая версия сайта не имеет полного функционала. К примеру, если пользователь захочет сделать ставку на свою любимую команду, он будет автоматически перенаправлен на новый ресурс для заключения пари. То же касается и раздела с акциями и бонусами – так как старый сайт не обновляется, информация на нем представлена устаревшая. Из-за этого многими предложениями уже нельзя воспользоваться. Чтобы получить доступны к актуальным акциям, потребуется Фаворит полная версия, то есть обновленный сайт.

Казино Фаворит

Что же касается казино, то оно работает одинаково исправно на любой из версий ресурса. Чтобы начать азартную игру, пользователю потребуется нажать на кнопку «Казино» в основном меню. Далее он будет перенаправлен на стандартный сайт игорного заведения. Ему останется лишь выбрать интересующую его игру и начать зарабатывать на гемблинге.

Преимущества нового ресурса Фаворит

Говоря о плюсах, в первую очередь стоит отметить, что у Фаворит Спорт новая версия выглядит более привлекательно и современно. Ее дизайн настраивает на продуктивный беттинг. Среди других плюсов можно отметить такие:

регулярное обновление информации, благодаря чему пользователям всегда доступны активные ссылки на акции, новости и т.д.;

быстрая загрузка самой БК и отдельных ее страниц;

возможность использовать мобильную версию конторы и мобильные приложения.

Используя обновленный сайт, клиент букмекера сразу же получает актуальную информацию и ускоряет процесс пользования услугами.

Как открыть старую и новую версию сайта?

При введении в поисковике названия ресурса автоматически откроется Фаворит Спорт полная версия. Сейчас это основной ресурс, которым пользуется большинство клиентов конторы. Для посещения старой версии потребуется использовать соответствующий запрос. Если же получить доступ к данному варианту БК не удается, стоит обратиться к менеджерам технической поддержки, используя контактный адрес электронной почты, номер горячей линии или живой чат.