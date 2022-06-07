АГРАРІЇ ЗАСІЯЛИ 100% ВІД ПРОГНОЗОВАНИХ ПЛОЩ ОВОЧЕВИХ ТА ЯРИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

Станом на 1 червня на Кіровоградщині завершено посів овочевих та ранніх ярих зернових культур.

Як повідомляє департамент агропромислового розвитку Кіровоградської ОВА, ярих зернових культур з кукурудзою посіяно на 100,2% площ від прогнозованого, у тому числі: ранні ярі зернові та зернобобові культури – 108 % до прогнозу (з них: ячменю – 109%, гороху – 106%, пшениці – 100% та вівса – 100%); гречку посіяно 100% до прогнозованих площ, зернову кукурудзу – на 99%, просо – на 100%, сою – на 100%, соняшник – на 100% та цукровий буряк – на 100% від прогнозованих площ. Овочевих культур (по всіх категоріях господарств) висаджено – 100% до прогнозу, картоплі – 100% до прогнозу.

Аграрії Кіровоградщини активно працюють над забезпеченням продовольчої безпеки не лише нашої області, а й інших регіонів України, зокрема тих, які через активні бойові дії чи тимчасову окупацію не мають можливості провести посівну кампанію, виростити і зберегти продовольчу продукцію.