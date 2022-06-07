РАЙКОВИЧ: СИТУАЦІЯ ПІД КОНТРОЛЕМ

Очільник ОВА доповів про ситуацію на Кіровоградщині за останню добу.

Зокрема.у своєму телеграм-каналі Андрій Райкович написав:

104-та доба війни не без тривог. Прийняв ранкові звіти від громад – ситуація під контролем.

🇺🇦Обласний штаб по роботі з ВПО констатує зростання кількості переселенців, які залишаються в області. Тому актуальність організації гуртожитків також зростає. Це завдання для усіх керівників громад і районів.

🇺🇦Сьогодні планую низку зустрічей з впливовими міжнародними організаціями. Одне з ключових питань – збільшення гуманітарної допомоги для переселенців.

🇺🇦А тепер про нашу надію. За тиждень на Кіровоградщині народилося 92 малюка! Харків, Слов’янськ, Чернігів, Запоріжжя, Миколаїв, Донецьк, Маріуполь, Бородянка, Одеса, Черкаси, Херсон, Ірпінь, Конотоп. Всі – наші. Україні жити!

🇺🇦Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!

🇺🇦Разом ми сильні! Україна переможе!