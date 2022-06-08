ЗВЕДЕНА СИТУАЦІЯ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ СТАНОМ НА РАНОК 8 ЧЕРВНЯ

Генштаб ЗСУ оприлюднив свіжу інформацію щодо російського вторгнення.

Харків: ніч з обстрілами, але без постраждалих. Горіли гаражні кооперативи, супермаркет, нежитлові приміщення.

По області обстрілювали Харківський район та Чугуївський райони.

Луганщина: штурмові дії та вуличні бої у Сєвєродонецьку. Із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню росіяни обстріляли Золоте-4 та Врубівку. Там знищені 25 житлових будинків.

Двоє людей загинули, двох поранено.

Донеччина: обстріли зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, ракет, РСЗВ “Град” міст Авдіївка, Курахове, смт. Очеретино, с. Ласточкіно, смт. Нью-Йорк.

Пошкоджено 35 об’єктів.

Поранено 5 цивільних.

Область залишається без газу, частково – без водопостачання та електрики.

Миколаївщина: вночі Миколаїв знову зазнав обстрілів. Інформація щодо наслідків наразі уточнюється.

7 червня внаслідок обстрілів селища Засілля Первомайської громади загинуло дві людини.

Херсонщина: ситуація в області критична. Внаслідок бойових дій пошкоджено дуже багато будинків та об’єктів інфраструктури, також внаслідок обстрілів є загиблі та тяжко поранені серед мирного населення.

Стабільно важка ситуація у Калинівській, Великоолександрівській, Високопільській, Нововоронцовській територіальних громадах, там йдуть бойові дії, люди практично весь час сидять у підвалах та погребах.

Виїхати та в’їхати з окупованої області практично неможливо, лише через Крим.