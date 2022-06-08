РАЙКОВИЧ: НАД КІРОВОГРАДЩИНОЮ ПРОЛІТАЛИ РАКЕТИ

Голова ОВА прозвітував про ситуацію на Кіровоградщині за останню добу.

Зокрема, у своєму телеграм-каналі Андрій Райкович написав наступне:

105-та доба війни з тривогами і прольотами ворожих ракет над Кіровоградщиною. Громади інформують – в області все спокійно і контрольовано.

Серед пріоритетів поточного моменту – всебічна підготовка освітянських закладів до навчання у форматі офлайн. Найголовніше – разом із відповідними службами визначитись, які об’єкти мають служити пристосованими укриттями для дітей в разі тривоги. Є літній час, щоб їх підготувати.

А також подбати, щоб діти шкільного віку, які залишились на тимчасове проживання в громадах області, адаптувались і також почали навчання в місцевих освітніх закладах.

Це одне із ключових домашніх завдань для всієї владної вертикалі області.

Маємо гарне поповнення – 20-ро дітлахів!

Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!

Разом ми сильні! Україна переможе!