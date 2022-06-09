ОБЛРАДА ПРОВЕДЕ ПЕРШУ ЗА ЧАС ВІЙНИ СЕСІЮ

Чергова сесія Кіровоградської обласної ради відбудеться 14 червня.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова облради Сергій Шульга:
Щойно підписав розпорядження про проведення першої сесії Кіровоградської обласної ради в умовах війни. Порадилися з правоохоронцями і заради безпеки засідання проведемо онлайн. Скликаю дванадцяту сесію облради на 14 червня 2022 року. У порядку денному, зокрема:
🔹звернення щодо засудження збройної агресії російської федерації проти України та підтримку суверенітету, територіальної цілісності й недоторканості України
🔹звіт про виконання обласного бюджету
🔹звіт голови обласної ради
🔹проект рішення про реорганізацію деяких закладів охорони здоров‘я
🔹проект рішення про внесення змін до регламенту обласної ради
🔹депутатські запити тощо.