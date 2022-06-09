ОБЛРАДА ПРОВЕДЕ ПЕРШУ ЗА ЧАС ВІЙНИ СЕСІЮ

Чергова сесія Кіровоградської обласної ради відбудеться 14 червня.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова облради Сергій Шульга:

Щойно підписав розпорядження про проведення першої сесії Кіровоградської обласної ради в умовах війни. Порадилися з правоохоронцями і заради безпеки засідання проведемо онлайн. Скликаю дванадцяту сесію облради на 14 червня 2022 року. У порядку денному, зокрема:

🔹звернення щодо засудження збройної агресії російської федерації проти України та підтримку суверенітету, територіальної цілісності й недоторканості України

🔹звіт про виконання обласного бюджету

🔹звіт голови обласної ради

🔹проект рішення про реорганізацію деяких закладів охорони здоров‘я

🔹проект рішення про внесення змін до регламенту обласної ради

🔹депутатські запити тощо.