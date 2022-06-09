РАЙКОВИЧ: ОБЛАСТЬ ПРАЦЮЄ

Очільник ОВА прозвітував про ситуацію на Кіровоградщині за останню добу.

Зокрема, у своєму телеграм-каналі Андрій Райкович написав наступне:

106-та доба війни. Ранок – сирена за сиреною. Всупереч тривогам, область працює. В громадах все спокійно.

🇺🇦На Кіровоградщину продовжують прибувати переселенці, і не лише зі сходу: Київська, Житомирська, Миколаївська області. Значна кількість залишається. Тому іще один соціальний гуртожиток, що відкривається сьогодні в Олександрівці, стане неабияк в нагоді для нормальних умов проживання ВПО.

🇺🇦Маємо поповнення – 9 маляток. Хай ростуть здоровими під мирним небом.

🇺🇦Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!

🇺🇦Разом ми сильні! Україна переможе!