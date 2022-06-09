ШКОЛА ТА ВІЙНА: ЧИ БЕЗПЕЧНИМ Є НАВЧАННЯ НА КІРОВОГРАДЩИНІ?

В Україні безумовним є право кожної дитини на якісну освіту, тому забезпечення якості освіти залишається незмінним навіть в умовах війни. Звісно, сфера освіти, як і всі сфери життя суспільства, зазнала сильних змін під час воєнного стану. Усі ми здобуваємо екстремальний досвід жити в цих нових умовах. А як це відбувається на Кіровоградщині?

Тільки за офіційними даними за 3 місяця внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ постраждали майже 700 українських дітей. Станом на ранок 31 травня 2022 року загинуло 243 дитини, поранено 446, 60 відсотків дітей були змушені залишити власні домівки. Десятки, а то й сотні тисяч стали заручниками Кремля. Їм видають паспорта й навчають за російськими програмами.

Як в умовах війни працює управління Державної служби якості освіти у Кіровоградській області? Про це сьогодні розповіла начальниця означеного управління Лілія Синчук.

– Минулого тижня пройшов Міжнародний день захисту дітей. Як ваша установа здійснює захист прав дітей на доступну якісну освіту?

– Як відомо, під час війни порушуються всі права дитини: право на життя, право бути з сім’єю і громадою, право на здоров’я, право на освіту і розвиток особистості, а також право на турботу і захист. Сьогодні зміст слів «захист дітей» набуває нового, символічного значення. Ми у Державній службі якості освіти України робитимемо все, щоб кожний урок, кожна нова зустріч дітей, вчителів ставали кроком до Перемоги!

Нова ситуація змусила уряд, освітніх управлінців, громадянське суспільство шукати оперативні рішення, як організовувати освітній процес дітям у місцях їх постійного проживання та місцях евакуації, коли завершувати навчальний рік, як оцінювати учнів та видавати документи про освіту, як забезпечити оплату працівникам закладів освіти, як здійснювати атестацію педагогічних працівників, як надавати психологічну підтримку дітям тощо.

Попри всі загрози заклади освіти продовжують надання освітніх послуг у встановлених обсягах, відповідно до визначених освітніх програм і планів. Насамперед, Державна служби якості освіти України здійснює моніторинг освітнього процесу, аби не порушувалися права всіх його учасників. Проводяться навчання, консультації, семінари для директорів шкіл та педагогічних працівників області, під час яких розглядаються невідкладні питання щодо забезпечення права дитини на доступну та якісну освіту в умовах воєнного стану. Зокрема, про оцінювання навчальних досягнень учнів, оформлення ділової документації, нове в законодавстві у сфері освіти тощо. Всі охочі отримають консультації, рекомендації, відповіді на запитання. Розроблено спеціальні рекомендації Державної служби якості освіти України про те, як закладам освіти працювати в умовах воєнного стану. Разом з іноземними партнерами проводяться тренінги для практичних психологів і соціальних педагогів закладів освіти за методикою «Діти і війна: навчання технік зцілення», реалізується програма «Психологічна підтримка вчителів шкіл». Всі матеріали є у вільному доступі на офіційному сайті Державної служби якості освіти України.

– Безпека дітей під час війни – важливе питання сьогодення. Що ви робите в цьому напрямку?

– Так, дітям будь-якого віку дуже важливо відчувати безпеку. На жаль, сучасні реалії є загрозливим для здоров’я і життя і психічного стану дитини. Тому знання безпеки життєдіяльності є надважливим як для дорослих, так і для дітей. Виходячи з цього, управління Державної служби якості освіти у Кіровоградській області напередодні Дня захисту дітей розпочало інформаційно-просвітницький проєкт «Безпечні літні канікули 2022». В рамках нашого проєкту діти, батьки можуть ознайомитись з порадами, набути найпростіших навичок особистої та колективної безпеки під час воєнного стану, навичок власного убезпечення під час ситуацій, що несуть загрозу життю і здоров’ю, а також безпечного користування інтернетом.

Змінити географічне сусідство неможливо. Загроза з боку агресивного сусіда стане буденністю, отже Україні доведеться змінитися. Тобто бути в постійній готовності до оборони. Звісно, звичний спосіб життя зміниться. Нам доведеться звикнути до заходів безпеки та пояснити дітям, що вони мають дотримуватися нових правил тривалий час.

– Безпечне освітнє середовище… Чиє воно сьогодні?

– Воно стане дуже актуальним з початком нового навчального року. На жаль, сучасні українські школи не завжди мають бомбосховища відповідного рівня надійності, адже такі загрози не враховували під час проєктування громадського простору, тож поки що доведеться працювати з тим, що є. Вивчення мапи з надійними сховищами та пошук найшвидшого способу дістатися до них має стати одним із перших уроків, що вивчать українські діти з відновленням навчання. Також варто переконатися, що всі учні встановили на телефони додаток, який попереджає про початок повітряної тривоги.

Нині в області з 301 функціонуючого закладу загальної середньої освіти 41 заклад має сховища, що відповідають нормам безпеки; з 337 закладів дошкільної освіти лише 23 заклади мають сховища, що відповідають цим нормам. До вищезазначеного переліку бомбосховищ не включено підвальні приміщення, які безпосередньо знаходяться в закладах освіти.

У зв’язку з цим та з метою створення умов для безпеки учнів під час можливого виникнення небезпечних факторів внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій та терористичних актів департаментом освіти і науки обласної військової адміністрації надані відповідні доручення щодо переобладнання вищезазначених приміщень для можливого їх використання у подальшому як об’єктів укриття або об’єктів подвійного призначення.

– Тут може стати корисним досвід Ізраїлю. Можливо, слушно було б його вивчити?

– Міністерство освіти вже вивчає цей досвід. Цивільна оборона Ізраїлю має справу з різноманітними військовими та терористичними загрозами, серед яких приховані бомби, снаряди, ракети, викрадення людей чи захоплення будівель. Також існують можливі загрози ядерної, хімічної або біологічної атаки з боку деяких країн. Дуже схоже на поточну ситуацію в Україні, чи не так? Але в Ізраїлі, попри загрози, діти навчаються у школах очно, а не дистанційно. За цей час у країні, що знаходиться у стані перманентної війни, склалися певні шкільні традиції та правила.

– Тож постає запитання: як вдалося досягти подібного рівня безпеки?

– Основою безпеки Ізраїлю є закон про цивільну оборону від 1951 року, що зобов’язує облаштовувати всі типи будівель (житлових, освітніх, виробничих) укриттями і бомбосховищами. Також держава проводить рекламні кампанії та щорічні навчання, покликані донести важливу інформацію, наприклад, як і за який час учні мають дістатися бомбосховищ після того, як пролунав сигнал тривоги. Під час подібних навчань діти самотужки шукають найближчі до школи чи дому громадські укриття, вчаться надавати першу допомогу тощо. Як демонструє досвід Ізраїлю, війна – не перешкода для навчання чи інновацій. Інколи, як це не дивно, все відбувається навпаки. Вона допомагає побачити справжні цінності, розставити правильні акценти, показати сучасних героїв та стати менш терпимими до негативних явищ у суспільстві.

– Психологічні та інші бар’єри під час воєнного стану. Як їх подолати?

– Нашим загальним бар’єром стала війна. Нині ми точно розуміємо, що таке життя «до» та «після». І майже кожен в ці дні зіткнувся з багатьма ситуаціями вперше. Паралельно з цим – мільйони питань у голові. Що робити? Як захиститися? Як захистити дітей? На ці питання найуразливіших верств населення відповідатиме «Довідник безбар’єрності» – «У воєнний час», який презентувала дружина Президента України Олена Зеленська. Зокрема, у новому розділі висвітлено такі теми: «Як допомогти дитині у тривожній ситуації», «Як подбати про дитину в укритті», «Як діяти, якщо дитина побачила щось шокуюче й налякана», «Як розповісти та пояснити дитині втрату рідної людини», «Як батькам налаштувати на дорогу дитину з аутизмом» тощо.

«Довідник» доступний за адресою: https://bf.in.ua, розділ «У воєнний час» – у правому верхньому кутку. Інформація в ньому постійно оновлюватиметься відповідно до воєнних викликів.

Бесіду вів Роман ЛЮБАРСЬКИЙ