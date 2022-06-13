РАЙКОВИЧ: СИТУАЦІЯ В ОБЛАСТІ КОНТРОЛЬОВАНА

Голова ОВА прозвітував про ситуацію в області за останню добу.

Зокрема, у своєму телеграм-каналі Андрій Райкович написав наступне:

Трудовий фронт розпочинає новий робочий тиждень. Після тривог громади прозвітували, що ситуація контрольована.

🇺🇦Маємо низку важливих завдань: незмінне – допомога нашим захисникам. І, безумовно, підготовка до нового опалювального сезону, облаштування найпростіших укриттів в освітніх закладах, забезпечення гуманітарною допомогою переселенців і продовження створення для них гуртового житла. Окреме завдання для територій і підприємств, де утворилась заборгованість з виплати заробітної плати.

🇺🇦За вихідні двадцяти семи мамам посміхнулися їх новонароджені малюки. Із Херсонської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської областей.

🇺🇦Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!

🇺🇦Разом ми сильні! Україна переможе!