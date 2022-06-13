ІСТОРІЯ УКРАЇНИ З ЦЕНТРАЛЬНОГО СКВЕРА

Воєнний стан та призупинення діяльності усіх закладів McDonald‘s в Україні не стали на перепоні облаштуванню території Центрального скверу в Кропивницькому. І це добра справа. До того ж, завдяки деяким знахідкам робітників, відбулося й поповнення фондів обласного краєзнавчого музею новими експонатами. Саме про це і піде мова далі.

Нещодавно до музею завітав відомий колекціонер і краєзнавець Юрій Тютюшкін та передав музейному закладу дві цеглини, частину модернової кахлі з груби початку ХХ століття і уламки двох скляних виробів. При детальному огляді одного з останніх, а саме залишків стограмової аптечної пляшечки, було виявлено рідкісний для нашого міста напис: «Аптекоуправління України». Цей україномовний текст і поставив питання про датування цього фрагменту, відповідь на яке знайшлася не одразу. Предмет же виявився зі свіжозбитими краями, які говорять про його цілісний стан у своєму недавньому минулому, що не могло не засмутити музейних працівників.

Беззаперечно, це – яскравий приклад наслідків повної українізації 20-х років минулого століття, коли назву «Всеукраїнське аптекоуправління» (ВАУ) 1930 – 1935 років із реорганізацією установи з Харкова до Києва замінили на нову – «Аптекоуправління України» (1934 – 1941). На денці іншого скляного виробу наявна більш конкретніша дата (квітень 1940 року), що допомагає уточнити датування обох предметів передвоєнним часом.

З нових досліджень журналіста і краєзнавця, лауреата краєзнавчої і літературної премій Володимира Поліщука «Планували одне, а збудували інше» (2022) дізнаємося, що на цьому місці знаходився один із двоповерхових будинків Барського з численними господарськими прибудовами. Колись тут на першому поверсі розміщувалися магазини, аптека, а у підвалах, на кшталт нововідкритого бомбосховища по вул. Театральній, були складські приміщення.

Начебто все зрозуміло і нічого більшого й не додати. Але чомусь залишається осад від відкритих питань: знищення культурного шару в історичному центрі міста, відсутність попередньої дослідницької роботи фахівців чи їхня присутність при проведені будівельних робіт, руйнування та вивіз речових фактів – а в музеї предмети зазначених часів обраховуються одиничними екземплярами – у невідомому напрямку на смітник.

Павло РИБАЛКО