ПРАВА МОЛОДЬ ГОТУЄТЬСЯ ДО БОЮ (ФОТО)

Вміння надавати першу домедичну допомогу рятує життя в звичайних умовах, та звісно, врятувало вже тисячі життів на війні, що триває. Тому володіння такими навичками є без перебільшення ключовим. На жаль, досі навчанням таким навичкам займаються лише на волонтерських засадах.

У неділю, 12 червня, у Кропивницькому відбулося тренування з першої домедичної підготовки, у кому взяли участь члени молодіжної організації «Права молодь», що входить до складу НВР «Правий сектор».

Таким чином майбутні захисники України вдосконалюють навички, що отримують на регулярних вишколах.

Цього разу тренування відбувалося в умовах, наближених до бойових. Обладнання для його проведення було надано комунальним закладом «Ліцей «Сокіл» міської ради Кропивницького».

Тож керівництво обласного осередку НВР ПРАВИЙ СЕКТОР висловлює щиру подяку заступнику директора Валерію Андрійченку (на знімку) – за активне сприяння у підготовці майбутніх захисників нашої країни та наближенні перемоги України у війні з російським агресором.

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