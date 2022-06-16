МЕДИКИ КІРОВОГРАДЩИНИ ОТРИМАЛИ ОБЛАСНІ ВІДЗНАКИ

Медсестри, лікарі та керівники закладів охорони здоров’я Кіровоградщини отримали обласні відзнаки з нагоди Дня медичного працівника.

Нагороди вручили голова обласної ради Сергій Шульга та начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович сьогодні, 16 червня.

«Ви – наше потужне медичне військо! Дякую за вашу роботу! Знаєте, мені б дуже хотілося, щоб сьогодні був мирний час і від імені обласної ради ми вперше в історії Кіровоградщини вручали вам обласну премію, яку започаткували торік. Я точно знаю, що кожен із вас гідний найвищого визнання. Бажаю сил і надійного тилу. Знайте, ми поряд і завжди готові підставити плече. Мирного неба нам всім!», – зазначив у вітальному слові Сергій Шульга.

Почесними грамотами обласної державної адміністрації і обласної ради нагородили завідувача офтальмологічним відділенням, лікаря-офтальмолога обласної лікарні Тетяну Воскобойнік, лікаря-невропатолога поліклініки Кропивницької ЦРЛ Дениса Копликова, лікаря-психіатра психоневрологічного відділення обласної психіатричної лікарні Олену Мамчур, завідувача хірургічним проктологічним відділенням, лікаря-хірурга-проктолога обласної лікарні Олександра Михальченка, лікаря-нейрохірурга нейрохірургічного відділення обласної лікарні Дмитра Орця, лікаря-хірурга хірургічного відділення обласного госпіталю ветеранів війни Світлану Фаранюк, лікаря-фтизіатра амбулаторно-поліклінічного відділення обласного фтизіопульмонологічного медичного центру Аллу Щасливу, завідувача терапевтичним відділенням № 2 центральної міської лікарні Валентину Яловіцу.

Почесними грамотами обласної ради відзначили лаборанта клінічної діагностики обласного шкірно-венерологічного диспансеру Антона Алєксєєнка, головного лікаря обласного бюро медико-соціальної експертизи Володимира Бондаря, старшу сестру медичну консультативної поліклініки обласної дитячої лікарні Оксану Кіншу, лікаря-кардіолога інтервенційного рентген-ендоваскулярного блоку з операційною обласного кардіологічного центру Єгора Кузнєцова, завідувача відділу дослідження фізичних та хімічних факторів обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Наталію Кулик, сестру медичну станції швидкої та невідкладної медичної допомоги підстанції № 1 центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олену Марченко, завідувача радіологічного відділення обласного онкологічного центру Тетяну Оніцеву, завідувача відділення судово-медичної імунології обласного бюро судово-медичної експертизи Тетяну Павелко, лікаря-стоматолога-ортопеда обласної стоматологічної поліклініки Олександра Різника, завідувача хірургічним відділенням обласного госпіталю ветеранів війни Володимира Руру, в.о. завідувача клініко-діагностичної лабораторії обласної станції переливання крові Анну Степаненко.

Також цінний подарунок Кіровоградської обласної ради отримав головний лікар Маловисківської лікарні Костянтин Чурпій.

Нагадаємо, щорічно у третю неділю червня в Україні відзначається День медичного працівника.