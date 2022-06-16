ЯК ШУКАТИ РІДНИХ ТА БЛИЗЬКИХ: КОНТАКТИ НА КІРОВОГРАДЩИНІ

Робоча група з розшуку безвісти зниклих чи викрадених осіб в умовах воєнного стану працює при слідчому управлінні поліції Кіровоградської області.

Громадянам, які втратили зв’язок зі своїми родичами, близькими чи знайомими людьми, що перебували в зоні бойових дій, із числа захисників України або цивільного населення, необхідно звернутися з відповідним повідомленням до поліції.

Правоохоронці приймають звернення про зникнення осіб в умовах воєнного стану, відбирають біологічні зразки у родичів для можливої ідентифікації громадян, у співпраці з іншими правоохоронними та державними органами проводять заходи щодо встановлення місцезнаходження безвісти зниклих.

Робочу групу очолює заступник начальника слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області Тарас Тарасенко.

✅ Громадяни мають можливість звернутися за адресою:

м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 1, каб. № 402.

✅ Телефон для довідок: 066-645-29-96.