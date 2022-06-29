ДУМКИ З ПРИВОДУ: ПРО НАШУ ТА ЇХНЮ

Україна відзначила День Конституції, одне з дуже цікавих свят. Немає документа більш шанованого і водночас далекого від реальності.

Ось у Конституції США розписано строки та повноваження президента та сенаторів і конгресменів, скільки їх від кожного штату, права індіанців, правила набуття громадянства, дуже багато місця приділено податкам, обмеженням влади штатів (випускати власні гроші, встановлювати власні мита тощо). Ані слова немає про те, що держава гарантує право на працю, на безкоштовне медичне обслуговування, і взагалі дуже мало пафосу на кшталт «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю». Взагалі, там дуже мало таких порожніх, ні до чого не зобов’язуючих гучних слів, яких, на жаль, дуже багато в українській Конституції. Американці нічого не кажуть про право на працю, яке в нас нібито гарантовано.

Конституція США нараховує лише 7 статей, в них приблизно 4 тисячі 400 слів.

В Конституції України – 161 стаття! І приблизно 14 тисяч 450 слів. А скажіть, на вашу думку, яка Конституція більш дієва?

Ну і цікаво починаються різні Конституції. Українська: «Верховна Рада України від імені Українського народу…». А американська: «Ми, народ Сполучених Штатів…» Відчуйте різницю.

Взагалі у світ є чимало країн, які живуть зовсім без основного документу.

У багатьох мусульманських країнах такої нема, бо якщо є Коран з його правилами, то навіщо ще якісь папери?

Без Конституції живуть Велика Британія, а також її формальні домініони Канада, Нова Зеландія. Не треба Конституція і Ватикану, де слово Папи Римського і є Конституція і закон.

Є стосовно нашого основного документу одна символічна річ. У нас є мініатюрна Конституція України, яка мала на меті, за словами авторів ідеї, привернути більше уваги суспільства до законодавства. Мініатюрна рукописна книжечка «Конституція України» розміром 2х3 сантиметри включає 160 рукописних сторінок, літери висотою не більше 1 міліметра. Виконав роботу майстер-каліграф Ігор Степанов.

Розмір має значення. Не треба применшувати Конституцію в усіх сенсах. Не треба з нею гратися, треба виконувати. А з цим у нас так собі справи. За 26 років існування основного документу його гаранти вже сім разів (!) змінювали її сенс. Це у Штатах не змінюють, а вносять поправки (вони навіть в тексті не друкуються, а йдуть як доповнення), які більше носять характер тлумачення двозначних положень. А в нас то президентсько-парламентська республіка, потім парламентсько-президентська, потім знову президентська, і ще раз парламентська… Крутили основним Законом, що циган сонцем. Остання зміна до Конституції – скасування депутатської недоторканності. Хтось відчув її дієвість? Та за ефективністю вона така ж, що й та стаття, де написано, що земля і її надра належать українському народові.

І все ж зі святом нас! Колись вона повноцінно запрацює, наша Конституція. Віримо!

Геннадій РИБЧЕНКОВ