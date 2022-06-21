РАЙКОВИЧ: ТРУДИТЬСЯ КОЖНА ГРОМАДА

Очільник ОВА прозвітував про ситуацію в області за останню добу.

Зокрема, у своєму телеграм-каналі Андрій Райкович написав наступне:

118 день війни Кіровоградщина зустріла під виття сирен. Громади інформують, що обстановка контрольована.

Кожна територія – від обласного центру до найменшого села трудиться над виконанням актуальних завдань. Всупереч війні. Спектр широкий – від допомоги нашим захисникам до проведення жнивної кампанії і підготовки до нового опалювального сезону.

За добу на Кіровоградщині з’явилось на світ 11 немовлят.

Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!

Разом ми сильні! Україна переможе!