ПРАВА МОЛОДЬ БЕРЕТЬСЯ ДО ЗБРОЇ

Розмовляти з ворогом лише мовою зброї – цьому днями навчались поблизу Кропивницького представники молодіжної організації «Права молодь», що входить до структури НВР «Правий сектор».

Вміння володіти зброєю завжди в людській історії відрізняло вільну людину від раба. Адже саму зброю можна втратити, її можуть відібрати. Але вміння залишається з людиною. Після нападу росії навіть затятим хоплофобам та можновладцям, які перш за все думають лише про власну шкуру та спокій, стало зрозуміло, що лише озброєна громада вільних людей заслуговує на власну державу. Щоб оволодіти зброєю та мати можливість дати відсіч ворогу, треба використовувати будь-яку можливість і дякувати долі за неї.

Що має бути в голові москаля, який прийшов на українську землю? Куля! За таким жорстким, але ефективним принципом молодші брати нинішніх звитяжних воїнів готувались стати до лав українського війська, аби поховати ворога у родючих українських чорноземах.

Під час дводенного вишколу зі стрілецької підготовки використовувались АК-74 з набоями калібру 5,45. З відстані 180 метрів учасники мали змогу зробити до 45 пострілів за день.

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