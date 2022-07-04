РАЙКОВИЧ: ГРОМАДИ ЗВІТУЮТЬ – СИТУАЦІЯ ПІД КОНТРОЛЕМ

Очільник ОВА прозвітував про ситуацію в області за останню добу.

Зокрема, у своєму телеграм-каналі Андрій Райкович написав наступне:

131 доба звитяжної боротьби українського народу проти російського агресора. Ніч дуже неспокійна – тривога за тривогою. Громади звітують – обстановка під контролем.

Сьогодні – День Національної поліції України. Кривава війна з російським агресором змусила тисячі українців піти на фронт захищати землю, свою родину, свою державу. Правоохоронці – серед них. Наше спільне завдання – зміцнювати оборону, пильнувати громадський порядок на територіях, охороняти важливі об’єкти, допомагати переселенцям.

Разом з підрозділами Нацполіції нам вдалося достойно виконати чимало завдань в дуже непростих умовах. На користь держави, на користь нашої спільної Перемоги. А вона обов’язково буде!

З початку липня на Кіровоградщині народилося 45 українців і україночок. Харків, Миколаївщина, Донецька область.

Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!

Разом ми сильні! Україна переможе!