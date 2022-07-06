РАЙКОВИЧ: В ГРОМАДАХ – СПОКІЙНО ТА КОНТРОЛЬОВАНО

Очільник ОВА прозвітував про ситуацію на Кіровоградщині за останню добу.

Зокрема, у своєму телеграм-каналі Андрій Райкович написав наступне:

133-я ніч звитяжної боротьби українців проти російського агресора під звуки сирен. В громадах обстановка стабільна і контрольована.

З початку війни область зустріла 153 тисячі ВПО. Понад 82 тисячі зараз живуть на Кіровоградщині. За добу до нас прибули майже дві сотні переселенців. Донецька, Запорізька, Луганська, Херсонська, Миколаївська, Харківська, Одеська, Сумська області.

Завдання всім громадам: якнайшвидше облаштовувати гуртове житло, знаходити вільні приміщення, оперативно, разом з меценатами, волонтерами їх впорядковувати. Маємо переселяти людей із освітніх закладів і забезпечувати нормативними умовами проживання.

У нас гарне поповнення – 21 малюк! 14 дівчаток і 7 хлопчиків. 2 – 1 на користь україночок!

Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!

Разом ми сильні! Україна переможе!