ЛУЧШИЕ ОНЛАЙН КАЗИНО В БЕЛАРУСИ ОТ CASINO ZEUS

Как сообщает нашему корреспонденту Алексей Иванов, автор сайта https://casinozeus.by/ru игорный бизнес в Беларуси пользуется спросом. С 2009 года в стране наблюдается активное развитие игорного бизнеса.

Несмотря на то, что в это время был принят закон о запрете азартных игр и регулирование со стороны государства, гемблинг пользовался и пользуется спросом среди многих пользователей. Контролирующим органом игорного бизнеса в Беларуси является Министерство налогов и сборов. Кроме того, все игорные заведения, легально действующие на территории Беларуси, обязаны подключаться к СККС – Специальной компьютерной кассовой системе.

Государством разрешены следующие виды игровой деятельности:

Букмекерская контора;

Тотализатор;

Казино, в том числе и онлайн формате;

Различные лотереи.

Игры в казино онлайн РБ

На игровых рейтинговых площадках представлены различные варианты игровых автоматов. Наибольшей популярностью среди геймеров пользуются следующие виды игр:

Непосредственно игровые автоматы (слоты), которые включают в себя различные игры разного уровня, жанра и тематики.

Карточные и настольные виды игр – рулетка, покер и другие подобные азартные развлечения – баккаре и блэкджек.

Игры с живыми дилерами в режиме реального времени.

Ставки на различные виды спорта.

Варианты азартных игр представлены на сайте каждого казино, как правило, разновидности развлечений отсортированы по категориям и стилистике, жанру и дате добавления.

В процессе регистрации можно выбирать валюту для игры и способ пополнения депозита. Операции по пополнению депозита происходят очень быстро, без задержек.

Оценивая белорусское казино и онлайн казино на реальные деньги, Алексей Иванов положительно говорит об их уровне: «Многие казино Беларуси отличаются высоким качеством обслуживания и выгодными преимуществами для игроков. Это касается и методов внесения депозита и способов получения выигрышей».

Принципы ответственной игры

Как считает Алексей Иванов, особое внимание следует уделять игровой зависимости. Для многих постоянное участие в азартных играх негативно влияет на психику, что человек перестает себя контролировать. Это может привести к серьезной зависимости и бесконтрольному отношению к деньгам.

Кроме того, к правилам ответственной игры, Алексей Иванов относит разрешение участия в них только лиц, достигших 21 года.