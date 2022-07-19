ЗАГАЛЬНІ БОЙОВІ ВТРАТИ ПРОТИВНИКА З 24.02 ПО 19.07 19.07.2022 0 67 views Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.07. RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR ЗБОРИ ДОБРОВОЛЬЦІВ КРОПИВНИЦЬКОГО ВІДБУЛИСЯ В ОБЛАСНОМУ ЦЕНТРІ ЗАГАЛЬНІ БОЙОВІ ВТРАТИ КРАЇНИ-АГРЕСОРА СТАНОМ НА 20.07.2022 РОКУ ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 20.07.2022 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ LEAVE A REPLY Cancel reply Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here