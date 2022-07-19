ЗАГАЛЬНІ БОЙОВІ ВТРАТИ ПРОТИВНИКА З 24.02 ПО 19.07

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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.07.

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