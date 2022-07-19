РАЙКОВИЧ: ТРИМАЄМО ТРУДОВИЙ ФРОНТ

Очільник ОВА Андрій Райкович прозвітував про ситуацію в області за останню добу.

Зокрема, у своєму телеграм-каналі він написав наступне:

Доброго ранку всій Україні!

Знову ніч з тривогами. За інформаціями від кожної громади – ситуація скрізь спокійна.

Трудовий фронт тримає стрій: на жнивах, в комунальному секторі, на ремонтах соціальних об’єктів.

Найголовніше – підготуватись до зими. Навантаження значно зросло, адже в області понад 90 тисяч ВПО. Як приклад – нинішня доба: всі, хто приїхали, а це Донецька, Київська, Дніпропетровська, Житомирська, Львівська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Херсонська, Харківська, практично жоден не поїхав далі.

Маємо непогане поповнення – 14 діток.

Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!

Разом ми сильні! Україна переможе!