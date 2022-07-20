ЗАГАЛЬНІ БОЙОВІ ВТРАТИ КРАЇНИ-АГРЕСОРА СТАНОМ НА 20.07.2022 РОКУ 20.07.2022 0 37 views Генштаб ЗСУ оприлюднив бойові втрати противника станом на 20 липня. RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR ЗБОРИ ДОБРОВОЛЬЦІВ КРОПИВНИЦЬКОГО ВІДБУЛИСЯ В ОБЛАСНОМУ ЦЕНТРІ ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 20.07.2022 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ РАЙКОВИЧ: СИТУАЦІЯ В ОБЛАСТІ КОНТРОЛЬОВАНА LEAVE A REPLY Cancel reply Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here