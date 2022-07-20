ЗАГАЛЬНІ БОЙОВІ ВТРАТИ КРАЇНИ-АГРЕСОРА СТАНОМ НА 20.07.2022 РОКУ

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Генштаб ЗСУ оприлюднив бойові втрати противника станом на 20 липня.

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