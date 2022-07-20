ЗБОРИ ДОБРОВОЛЬЦІВ КРОПИВНИЦЬКОГО ВІДБУЛИСЯ В ОБЛАСНОМУ ЦЕНТРІ

Збори добровольчого формування Кропивницької громади добровольчих сил оборони Кіровоградщини відбулися в обласному центрі. Участь у них узяли кількасот чоловіків і жінок.

Про це повідомив голова обласної ради Сергій Шульга.

За його словами, керівний склад добровольчого формування Кропивницької громади отримав посвідчення та підписав контракт добровольця.

«Можу однозначно сказати, що наша спільна з начальником обласної військової адміністрації Андрієм Райковичем ініціатива знайшла відгук у багатьох жителів Кіровоградщини. До добровольчих сил оборони долучаються все більше патріотів – людей, які хочуть стати на захист свого краю. У Кропивницькому таких уже кількасот», – зазначив Сергій Шульга.

Він наголосив, найближчим часом стартують навчання учасників добровольчих сил оборони в Кропивницькому.