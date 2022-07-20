РАЙКОВИЧ: СИТУАЦІЯ В ОБЛАСТІ КОНТРОЛЬОВАНА

Очільник ОВА прозвітував про ситуацію в області за останню добу.

Зокрема, у своєму телеграм-каналі Андрій Райкович написав наступне:

147 доба війни. Одна з небагатьох ночей без звуків сирен. На Кіровоградщині обстановка контрольована.

Проте, серед пріоритетних завдань для кожної громади, особливо для керівників великих міст, райцентрів, залишається облаштування укриттів. І мова не лише про школи, садочки, медичні заклади. Йдеться про місця загального користування! Зокрема, ті, що поруч з ТРЦ, громадськими закладами.

Війна триває не перший місяць! Гіркий досвід інших міст – попередження, що для агресора немає нічого святого.

Зранку ще раз дав завдання надзвичайникам скрізь жорсткіше перевірити стан укриттів в приміщеннях усіх форм власності. І обов’язково – наявність вказівників.

Люди мають знати, як діяти в найгостріших ситуаціях.

Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!

Разом ми сильні! Україна переможе!