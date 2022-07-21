ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО”: №23 ВІД 21 ЛИПНЯ 2022 РОКУ

Побачив світ черговий номер щотижневика Кіровоградщини “Народне слово”. Що читати?

– Перше вересня в умовах війни: чи готова Кіровоградщина? – Перше вересня в умовах війни: чи готова Кіровоградщина?

– Паралімпійська еліта – у Кропивницькому!

– Будинок-легенда: фінал історії;

– Співець українського степу;

– Гороскоп, кросворд, рецепти та чимало іншого.

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