ДУМКИ З ПРИВОДУ: БЕЗ ПИСАНКИ

Так, вона була трохи гіпертрофованим символом, псевдоісторичним уособленням образу типової українки – огрядна, фактурна, з міцними руками, повна пазуха цицьок, посміхається, не зважаючи ні на що. Ну просто писанка святкова.

Дивлячись на неї, сумнівів не виникало – така за день гектар городу просапає, потім смачнючого борщу наварить і вареників до нього. Хоча насправді вона міська, киянка, і не певен, що варила борщ (хоча як це – українка і не варить борщ, ні, так не буває).

До речі, її справжнє прізвище Писанко, а не Писанка, але акторки – вони такі, люблять, аби ім’я привертало увагу.

Вона першою стала зіркою прогнозу погоди. До цього ми з подивом дивилися культовий голлівудський фільм «День бабака», де головний герой – хлопець, який дає прогноз погоди на регіональному телеканалі. Він – зірка. В Америці взагалі існує незрозуміле нам явище – «Уезер ченнал», «Телеканал погода», який працює 24 години на добу і має близько 50 мільйонів передплатників! Його ведучі популярні не менше за зірок кіно. Уезермен, уезервумен – навіть назва є в цієї професії. Правда, вони не лише стоять на фоні мапи зі схемами поширення циклонів-антициклонів, а й роблять репортажі з місць лісових пожеж і ураганів, яких там за край, коли злива – вони на вулиці під парасолькою. Так там заведено.

А Писанці вистачало просто стояти перед камерою та говорити про температурні плюси і мінуси та ймовірні опади. Звісно, вона не дуже розумілася на процесах переміщення атмосферних фронтів, але стала справжнім символом. Що казати, у дев’яності вона заробляла більше, ніж Богдан Ступка! Колись вона казала, що їй просто за вечерю (з можливим продовженням) пропонували 10 тисяч доларів (у дев’яності!), але вона на такі пропозиції не йшла.

Здавалося б, зараз щодня гинуть сотні наших кращих синів та дочок, реальні цифри втрат нам не кажуть, але, екстраполюючі статистику похорон лише у Кропивницькому на всю Україну, то треба казати про сотні… Нам доповідають лише про задвохсочених рашистів. Але Писанка – то символ. Хоч вона й жодного пострілу з «Джавеліна» по танку орків не зробила. Певен, вона би прожила більше, якби не війна. Коли болить серце, інші болі посилюються. А ще у перші дні війни у лютому від ворожої бомби під Києвом загинула її мати…

Зараз прогнозу погоди взагалі майже немає на телебаченні. Немає куди вставити між новинами з фронту та зверненнями Зеленського. Та й у смартфоні у кожного є прогноз. Але чомусь не вистачає навіть того кумедного та трохи придуркуватого Миколи з «Миколиної погоди» на ICTV, а тим більше – Писанки.

З її фактурою, яка нібито передбачає лише одне амплуа, вона зіграла багато десятків ролей! Глибших за просто багате тіло.

На зміну їй нікого нема. Таких не продукують щороку. Світла пам’ять.

Геннадій РИБЧЕНКОВ