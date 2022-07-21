ЗАГАЛЬНІ ВТРАТИ РОСІЙСЬКИХ ВІЙСЬК ЗА ЧАС ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ В УКРАЇНУ 21.07.2022 0 50 views Генштаб ЗСУ оприлюднив актуальну статистику втрат держави-агресора станом на 21 липня. RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR ГАЗЕТА “НАРОДНЕ СЛОВО”: №23 ВІД 21 ЛИПНЯ 2022 РОКУ ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА РАНОК 21.07.2022 ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ РАЙКОВИЧ: В ГРОМАДАХ СИТУАЦІЯ КОНТРОЛЬОВАНА LEAVE A REPLY Cancel reply Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here