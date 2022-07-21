ЗАГАЛЬНІ ВТРАТИ РОСІЙСЬКИХ ВІЙСЬК ЗА ЧАС ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ В УКРАЇНУ

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Генштаб ЗСУ оприлюднив актуальну статистику втрат держави-агресора станом на 21 липня.

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